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2 ore ago
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Modena Pride 2026. Modifiche alla circolazione il 20 giugno

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In occasione del “Modena Pride 2026”, che nel pomeriggio di sabato 20 giugno attraverserà diverse strade del centro storico cittadino, la circolazione subirà modifiche temporanee. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza della circolazione stradale, verranno adottate le deviazioni e sospensioni al transito e tutti i provvedimenti che si renderanno necessari. In particolare, sarà sospesa la circolazione, escluso i veicoli di soccorso, nel percorso interessato dal passaggio del corteo: partenza dal parcheggio ex Macello, via Padre Candido, via 4 Novembre, via Cialdini, viale Storchi, largo Biagi, via Emilia ovest, largo Porta Sant’Agostino, via Emilia centro, corso Canalgrande, corso Accademia, piazza Roma, via 3 Febbraio, corso Cavour, viale Fontanelli, via Berengario, largo Aldo Moro, viale Molza, viale della Cittadella, piazza della Cittadella, via 4 Novembre, via Padre Candido.

Sono inoltre previsti divieti di sosta, con rimozione, al parcheggio ex Macello, in via 4 Novembre, dalla mezzanotte del 18 giugno alle 12 del 21 giugno, sempre nella via 4 Novembre dalle 13 alle 20 di sabato su entrambi i lati dall’incrocio con piazza Cittadella a via Padre Candido e, dalle 13 alle 24 di domenica 21 giugno, da via Padre Candido verso il cavalcavia Cialdini. Sosta vietata, con rimozione, anche in via Padre Candido dalle 6 di sabato alle 7 della domenica, sia sulla via che nel parcheggio posto tra la stessa e il cavalcavia Cialdini, eccetto mezzi autorizzati. Dalle 13 alle 20 è inoltre vietata la sosta, con rimozione, anche in via Emilia ovest di fronte alla palazzina Biagi, corso Accademia, corso Canalgrande da via Emilia centro al civico 63, via 3 Febbraio, corso Cavour da via 3 Febbraio a via Ganaceto, piazza Cittadella sul lato dal civico 3 al civico 31, fino all’incrocio con via 4 Novembre.

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(18 giugno 2026)

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