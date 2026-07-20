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Lo spettacolo di Gabriella Greison al Cinema Arena

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“La lunghezza d’onda della felicità” si sposta da piazza Sant’Agostino alla sala di via Tassoni per le avverse previsioni meteo. Ingresso gratuito [.....]

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Lo spettacolo di Gabriella Greison al Cinema Arena

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Di Festival della Scienza from Genova, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126572160
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A causa delle previsioni meteo avverse per la serata di domani martedì 21 luglio, la conferenza scenica “La lunghezza d’onda della felicità” di e con Gabriella Greison, nell’ambito del cartellone dell’Estate Modenese, si terrà al Cinema Arena di viale Tassoni 8, e non in piazza Sant’Agostino. Lo spettacolo inizia alle 21.30; l’ingresso è gratuito.
Fisica, scrittrice e attrice, Greison è una delle voci più riconosciute della divulgazione scientifica italiana. Laureata in Fisica nucleare all’Università degli Studi di Milano e con esperienze di ricerca all’École polytechnique di Parigi, ha firmato numerosi libri di successo e portato in teatro spettacoli che trasformano la scienza in racconto accessibile e coinvolgente. Definita dalla stampa internazionale anche come “rockstar della fisica”, è stata inserita da Forbes tra le 100 donne di maggior successo del 2024. Il nuovo spettacolo nasce dall’omonimo volume pubblicato nel 2026.

In scena si sviluppa un percorso che mette in dialogo fisica quantistica e vita quotidiana, a partire dalle intuizioni di Louis de Broglie e dal dualismo onda-particella. Tra Parigi e la ricerca della felicità, il racconto si muove tra scienza, poesia e ironia, restituendo al pubblico immagini e domande che riguardano tutti.
Gabriella Greison conduce gli spettatori lungo una traiettoria che trasforma i principi della fisica moderna in chiavi di lettura dell’esperienza umana: il cambiamento, le possibilità, la libertà di scegliere chi diventare. Una narrazione che alterna leggerezza e profondità, mantenendo saldo il legame tra rigore scientifico e dimensione emotiva.

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