Scritte nell’anfiteatro del Bonvi Parken di Modena, la condanna di Sindaco e Consiglio comunale

Nella notte sono apparse nuove scritte nell’anfiteatro del Bonvi Parken, che proprio ieri pomeriggio era stato oggetto di un intervento di ripulitura da parte di operai incaricati dal settore Lavori Pubblici. In particolare, tra le scritte che sono state vergate con vernice rossa e nera, una fa riferimento in modo inaccettabile alla Presidente del Consiglio.

Il sindaco Massimo Mezzetti condanna in modo netto il gesto e quanto è stato scritto in riferimento alla presidente Meloni: “Ho già detto e lo ripeto, vedo troppo odio e violenza verbale in giro, non bisogna mai sottovalutare questo clima. Modena è altro e su questo dobbiamo continuare a insistere con tenacia, isolando chi compie questi gesti che non rappresentano la comunità”.

Come già avvenuto il Comune interverrà per ripristinare l’anfiteatro del Bonvi Parken che sarà anche uno dei luoghi dell’Estate Modenese 2026, all’interno della rassegna Connessioni Urbane.

Anche il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, insieme a tutti i gruppi consiliari, esprime la più ferma condanna per le scritte d’odio ricomparse questa mattina all’anfiteatro del Bonvi Parken dopo che quelle precedenti erano state rimosse dal Comune nella giornata di ieri.

“Si tratta di un gesto inaccettabile che colpisce non solo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma i principi fondamentali del confronto democratico e del rispetto delle istituzioni – ha dichiarato il presidente Carpentieri a nome di tutto il Consiglio comunale – Di fronte a manifestazioni di odio e intolleranza non possono esserci ambiguità, il dissenso politico deve sempre esprimersi nel rispetto delle persone e delle regole della convivenza civile”. “Come membri del Consiglio comunale e come cittadini – ha concluso il presidente parlando a nome di tutti gruppi che compongono l’assemblea modenese – non possiamo che rinnovare la nostra condanna verso ogni forma di violenza verbale e di incitamento all’odio, ribadendo l’impegno a difendere i valori del dialogo democratico e del rispetto reciproco”.

(5 giugno 2026)

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