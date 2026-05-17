Falcia la folla in centro e accoltella un uomo, bloccato dai passanti e arrestato. Due persone perdono le gambe

Primo pomeriggio a Modena. Un auto con un uomo a bordo, che si scoprirà essere armato di coltello, piomba sulla folla e lascia a terra 15 persone, due delle persone investite hanno subito l’amputazione degli arti inferiori. Cinque passanti si sono gettati all’inseguimento e hanno fermato l’uomo al volante dell’auto lanciata a 100km all’ora in zona pedonale. E’ un 31enne che è stato arrestato, residente a Ravarino (MO), è laureato in economia e si ignorano al momento i motivi dl gesto. L’uomo è sotto interrogatorio. Secondo le prima informazioni il 31enne arrestato avrebbe avuto seri problemi psichiatrici in passato tanto da essere costretto a sottoporsi alle cure dei medici. Otto delle persone coinvolte nel suo folle gesto sono ferite in modo serio (cinque per alcune fonti), altre sette sono ferite in modo lieve. Viva impressione, com’è immaginabile, in città.

Al Sindaco arriva la telefonata del presidente Mattarella.

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L’investitore si chiama Salim El Koudri ed è nato a Seriate, in provincia di Bergamo. L’uomo è risultato negativo al tampone per l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti ed è stato in cura a Castelfranco Emilia per problemi psichiatrici. L’uomo è stato sottoposto a interrogatorio in Questura a Modena dove è sottoposto ad interrogatorio. Sono state effettuate perquisizioni nella sua abitazione di Ravarino. Non è terrorismo nonostante l’immediata cavalcata della Lega in un’altra folle corsa pro-remigrazione che ha subito dato una lettura dell’accaduto utile alla sua propaganda politica, ma completamente lontana dalla realtà dei fatti: non è islamismo, non è terrorismo. E non è neanche politica.

“La comunità di Bologna si stringe forte a Modena”

“La comunità di Bologna si stringe forte a Modena in questo momento di sgomento per una azione sconsiderata e incomprensibile nella sua violenza. Voglio esprimere a nome della nostra città vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, ed esprimere un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine intervenute e ai soccorritori, che in queste ore stanno facendo il massimo per assistere le diverse persone coinvolte, tra le quali alcune in condizioni delicate qui a Bologna all’ospedale Maggiore”.

Così la nota stampa del Sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Auto sulla folla a Modena, il presidente de Pascale: “Un gesto di una gravità inaudita. Vicini al Sindaco Mezzetti”

“Un gesto di una gravità inaudita. In queste ore di profondo dolore voglio esprimere, anche a nome della Giunta e dell’intera comunità dell’Emilia-Romagna, la mia vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte. Ringrazio i soccorritori, il personale sanitario, le Forze dell’ordine e i cittadini che, con coraggio e prontezza, hanno inseguito e fermato l’uomo, per l’intervento immediato e il lavoro delicatissimo che stanno svolgendo in queste ore. Siamo al fianco del sindaco Mezzetti e della comunità modenese, faremo tutto quello che serve”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, che sta raggiungendo Modena per partecipare al vertice in Prefettura, sull’aggressione di oggi pomeriggio in centro città quando un uomo di 31 anni alla guida di un auto si è scagliato a grande velocità contro diversi pedoni causando otto feriti, quattro dei quali in maniera molto grave. Il conducente, poi fuggito brandendo un’arma, è stato fermato e arrestato.

(16 maggio 2026, ultimo aggiornamento 17 maggio ore 7.30)

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