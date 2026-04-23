Fonderie di Idee, a Modena un bando per giovani e innovazione sociale

Il Comune di Modena ha pubblicato “Fonderie di idee”, un bando che si prefigge di individuare un soggetto gestore under 35 per animare gli spazi di viale Ciro Menotti con attività innovative ad alto impatto sociale. L’avviso pubblico, promosso nell’ambito del progetto finanziato da Anci con risorse del Dipartimento per le Politiche giovanili, si rivolge a realtà singole o associate in cui la componente giovanile sia maggioritaria (almeno il 51%). L’obiettivo è trasformare lo spazio all’interno dell’ex Palazzina degli uffici (lotto 1) in un luogo aperto, accessibile e dinamico, capace di generare valore per la comunità e opportunità per le nuove generazioni.

Il bando rappresenta l’esito di un percorso articolato che il Comune ha sviluppato attraverso azioni di ascolto, coprogettazione e sperimentazione: dalla pubblicazione di una call for ideas e un hackaton fino a un percorso di accelerazione fatto di formazione e accompagnamento per i gruppi selezionati con l’obiettivo di trasformare l’idea iniziale in vero progetto di attività sostenibili dal punto di vista sociale ed economico. Un processo che ha portato alla redazione di un bando dalle caratteristiche innovative, pensato per selezionare una proposta solida, sostenibile e capace di radicarsi nel territorio.

Le progettualità candidate devono muoversi in uno o più ambiti strategici: sostenibilità ambientale e sociale, benessere psicofisico, cultura e creatività, educazione e sviluppo delle competenze, inclusione e coesione, fino all’accompagnamento all’imprenditorialità e alla sperimentazione di modelli gestionali sostenibili. Al centro, la capacità di intrecciare attività economiche e impatto sociale, in un equilibrio che garantisca continuità e apertura alla città.

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Possono partecipare enti del Terzo Settore, imprese e cooperative, imprese sociali e società benefit, ma anche gruppi informali di giovani, che in caso di assegnazione dovranno costituirsi formalmente entro 60 giorni dalla aggiundicazione. Particolare attenzione è riservata alle candidature in forma aggregata, considerate più efficaci nel garantire solidità organizzativa, integrazione di competenze e maggiore capacità di incidere sul contesto locale.

Le proposte devono delineare con chiarezza obiettivi, attività, modello di gestione, sostenibilità economica e ricadute sul territorio, dimostrando conoscenza del contesto e capacità di coinvolgimento della comunità. Gli spazi delle Ex Fonderie sono infatti pensati come un laboratorio permanente di sperimentazione, collaborazione e attivazione civica.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro le 12 del 30 giugno 2026. È possibile richiedere chiarimenti entro il 15 giugno ed effettuare sopralluoghi entro il 15 maggio.

La selezione è affidata a una commissione tecnica che valuta i progetti sulla base di criteri qualitativi e di sostenibilità. L’affidamento ha una durata di tre anni, con possibilità di assegnazione per ulteriori due anni sulla base degli esiti positivi della gestione, e prevede forme di sostegno economico, erogate in relazione all’avanzamento delle attività.

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(24 aprile 2026)

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