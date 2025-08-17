Pubblicità
0
Modena. Scomparsa di Cinzia Casasanta, il cordoglio del Sindaco

Il sindaco Massimo Mezzetti esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Cinzia Casasanta, storica grafica del Comune di Modena, dove ha iniziato a lavorare nel 1988 e da cui si sarebbe congedata tra qualche mese.

“Porgo le mie condoglianze ai suoi familiari e a tutti coloro che le hanno voluto bene tra cui tanti dipendenti dell’amministrazione che l’hanno conosciuta e ne hanno apprezzato la professionalità, la solarità e le capacità umane”, scrive la nota stampa del Comune. “Nella sua lunga carriera ha vissuto tutte le grandi trasformazioni di questo lavoro sapendo sempre aggiungere un suo personale tocco alle creazioni che realizzava. Si può dire che Cinzia sia stata per decenni la sentinella dell’immagine istituzionale dell’ente. Per le nostre origini familiari avevamo in comune l’amore per l’Abruzzo, in particolare per Sulmona e dintorni”.

Cinzia Casasanta si era formata all’istituto Venturi di Modena, studiando poi all’Accademia di Belle Arti di Bologna e si era perfezionata con un master in design a Firenze. In tutti questi anni ha realizzato e seguito le principali produzioni di immagine dell’amministrazione, è lei a aver rielaborato il logo del Comune di Modena e, per un lungo periodo, ha impaginato il giornale comunale che arriva a casa dei modenesi.

Proprio per la sua esperienza nel 2023 era tornata nell’istituto dove aveva studiato, il Venturi, per tenere una lezione sull’evoluzione della grafica pubblica e istituzionale negli ultimi cinquant’anni. Tra le sue ultime produzioni la realizzazione dell’immagine grafica del progetto di partecipazione per la cittadinanza sulla rigenerazione urbana “Sei la mia città”.

 

 

(17 agosto 2025)

