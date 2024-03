Operazione antidroga dei Carabinieri. Muzzarelli ringrazia

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri e la Procura della Repubblica di Modena per la brillante operazione che dopo una lunga e complessa attività d’indagine ha portato a stroncare un grosso traffico di droga in città con oltre 50 ordinanze di custodia cautelari di cui quasi una 30 in carcere.

Già nella mattinata di mercoledì 6 marzo, non appena saputo del maxiblitz, il sindaco ha ricevuto il comandante provinciale Antonio Caterino per complimentarsi con lui per l’operazione condotta dal Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri e per ringraziarlo dell’attività che l’Arma svolge quotidianamente, con il concorso di Forze dell’ordine e Polizia locale, per la sicurezza dei cittadini.

“Resta grande la preoccupazione – ha sottolineato il sindaco – per i numeri dello spaccio di sostanze stupefacenti evidenziati anche da questa attività investigativa. Confermano come la droga rappresenti per la nostra città un’autentica piaga che coinvolge tante, troppe persone, soprattutto giovani, e alimenta una criminalità organizzata che è tra le cause principali della recrudescenza della sicurezza. Considerazioni che ci convincono ancor di più – ha continuato Muzzarelli – dell’importanza di affiancare a un’indispensabile attività di forte, energica ed estesa repressione dello spaccio, un paziente lavoro sociale, educativo e culturale di ascolto del disagio giovanile e prevenzione del consumo di droga”.

(7 marzo 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata