Musica alla Delfini, tornano i concerti sotto al Nespolo

Con l’arrivo di giugno la biblioteca Delfini torna a ospitare la musica dal vivo nel suo cortile e ripropone uno degli appuntamenti più intimi e suggestivi dell’estate: i Concerti nel Cortile del Nespolo, quattro giovedì consecutivi in cui le note dialogano con i libri e con l’atmosfera raccolta di uno degli spazi più amati del centro storico. Ogni settimana, alle 18, il pubblico si accomoda per seguire un percorso sonoro diverso, costruito dai musicisti del Conservatorio Vecchi Tonelli. La rassegna attraversa repertori e sensibilità, dalla raffinatezza della musica francese al virtuosismo delle chitarre soliste, fino al confronto tra tradizione classica e popolare e alla freschezza della musica da camera.

Il primo appuntamento, giovedì 4 giugno, propone “Tre ance, mille colori”, un viaggio nella musica francese affidato al Trio d’ance, con composizioni di Koechlin, Ibert, Milhaud e Tomasi sotto la concertazione di Davide Bertozzi. L’11 giugno le sei corde diventano protagoniste con “Liriche e capricci”, dove i chitarristi solisti interpretano pagine di Regondi, Sor, Ponce e Rodrigo, guidati da Umberto Cafagna.

Il 18 giugno il cortile accoglie “Giovincelli & Bassifondi”, un programma che accosta musica classica e popolare con brani di Popper, Mainardi, Mercadante e Bach, concertato da Alessandro Andriani. A chiudere la rassegna, il 25 giugno, è la presentazione del nuovo Biennio di Musica da Camera, con un organico misto che propone musiche di Barrière, Dotzauer e Martinů sotto la direzione di Natania Hoffman.

L’ingresso è libero e l’invito è semplice: portare curiosità, piacere dell’ascolto e la voglia di concedersi un’ora di musica in un luogo dove cultura e convivialità convivono con naturalezza. In caso di maltempo i concerti si svolgono in Sala Conferenze.

(1 giugno 2026)

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