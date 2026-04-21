ERT presenta “Immagini di Città. Laboratorio artistico sulla toponomastica e i segni urbani della città di Modena”

Giovedì 23 aprile alle ore 16.30, la Sala del Consiglio Comunale in Piazza Grande a Modena ospita l’evento conclusivo di Immagini di città. Laboratorio artistico sulla toponomastica e i segni urbani della città di Modena. Un appuntamento, aperto a tutto il pubblico con prenotazione obbligatoria alla eventimodena@emiliaromagnateatro.com, che segna l’esito finale di un articolato percorso formativo e creativo che ha coinvolto le classi 3°E e 3°H del Liceo Scientifico “A. Tassoni” di Modena.

Promosso da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea, Immagini di città nasce da un’idea del giornalista, scrittore e conduttore di Rai Radio3 Graziano Graziani, con l’obiettivo di indagare la città come sistema complesso di segni, stratificazioni storiche e narrazioni spesso invisibili.

L’incontro si configura come una vera e propria assemblea aperta alla cittadinanza e alle istituzioni, durante la quale gli studenti presenteranno la loro mappa urbana ideale di Modena, esito di un lavoro collettivo che intreccia riflessione critica, esplorazione del territorio e immaginazione. La mappa, tradotta in forma visiva dal disegnatore Leonardo Mazzi, restituisce uno sguardo inedito sulla città: una Modena riletta e reinventata dalle nuove generazioni.

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Nato dal lavoro di ERT sulla questione importante della partecipazione, intendendo il teatro anche come qualcosa di “altro” rispetto alla sua forma abituale, il laboratorio ha guidato gli studenti in un percorso in tre fasi, costruito per sviluppare consapevolezza critica e capacità progettuale.

Nella prima fase le classi hanno esplorato la città come spazio simbolico e “poetico”, mettendo in dialogo letteratura e realtà urbana, a partire dall’immaginario evocato da Le città invisibili di Italo Calvino. A questa si è affiancato un momento di confronto sui temi della memoria pubblica, dell’inclusività e della rappresentazione, interrogando il significato dei nomi delle strade, dei monumenti e dei segni che abitano lo spazio urbano.

La seconda fase ha portato gli studenti fuori dall’aula, in due passeggiate urbane tra centro e periferia: un’esplorazione diretta, alla ricerca delle tracce del passato – dalla memoria del fascismo e dell’antifascismo alla toponomastica femminile – per comprendere come storia e potere si inscrivano nei luoghi quotidiani.

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Infine, nella terza e ultima, le conoscenze e le suggestioni raccolte sono confluite in un lavoro creativo: la costruzione di mappe immaginarie capaci di riscrivere la città. Nuovi nomi, nuovi segni, nuove narrazioni: una proposta di trasformazione simbolica che riflette desideri, visioni e interrogativi dei giovani cittadini.

L’appuntamento del 23 aprile non sarà una semplice presentazione, ma un’occasione di dialogo tra studenti, cittadinanza e istituzioni sul significato dello spazio pubblico e sul ruolo attivo delle nuove generazioni nella sua reinterpretazione. Immagini di città si propone così come un invito a guardare Modena con occhi diversi: a riconoscere i segni che la compongono, a interrogarne la storia e a immaginarne possibili futuri.

Sala del Consiglio Comunale

Palazzo Comunale (Piazza Grande, 16) – Modena

giovedì 23 aprile, ore 16.30

IMMAGINI DI CITTÀ

Laboratorio artistico sulla toponomastica e i segni urbani della città di Modena

a cura di Graziano Graziani, giornalista e scrittore

promosso da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

in collaborazione con l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea

con le classi 3°E e 3°H del Liceo Scientifico “A. Tassoni” di Modena

(21 aprile 2026)

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