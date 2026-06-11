La Voce della Natura, fino al 20 giugno a Modena la personale di Gianni Mantovani

Prosegue fino al 20 giugno 2026 a Modena presso l’Orto Botanico UNIMORE in Viale Caduti in Guerra 127, “La Voce della Natura”, mostra personale di Gianni Mantovani in collaborazione con l’Università Sistema dei Musei e Orto Botanico MUSEOMORE. La mostra è aperta al pubblico nei seguenti orari: dal mercoledì al venerdì 10:00-13:00 e 14:00-18:00 (ultimo ingresso ore 17.30) e al sabato 10:00-13:00 e 14:00-19:00 (ultimo ingresso ore 18.30). Realizzata con il patrocinio del Comune di Modena e delle Associazioni Legambiente e WWF – Emilia Centrale.

La Mostra

La mostra di Gianni Mantovani, con note critiche di Mario Bertoni, vede esposti lavori pittorici ispirati all’ambiente a testimonianza della sensibilità verso la Natura radicata nell’artista modenese. Paesaggi, fiori e natura vengono rappresentati attraverso forme primarie ed essenziali che si nutrono di memorie e di una visione sognante. Il motivo caratterizzante delle opere in mostra è il paesaggio su sfondo rosso, perchè essendo il rosso il colore più caldo fa riferimento al riscaldamento globale del pianeta ed ai preoccupanti e sempre più accelerati cambiamenti climatici.

I titoli scelti da Gianni Mantovani riguardano i sentimenti della vita, i sogni e una visione fiduciosa e speranzosa del creato.(“Benedetta sia la luce”, “Le stelle ci regalano sorrisi”, “Le piante ricamano il cielo”, “Anche il cielo ci aiuta a vivere”, “Ascoltare il respiro delle piante”, “Quando sarà un altro giorno”, “Anche noi nell’universo”, “Le foglie si raccontano poesie”, “Il riposo del vento”, )

L’Artista

Gianni Mantovani (1950) vive a Concordia (MO), è stato Docente di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Le sue opere sono state esposte al Palazzo delle Esposizioni a Roma, Pinacoteca Nazionale di Bologna, Palazzo Ducale di Genova e in numerose Gallerie private a Milano, Firenze, Genova, Trieste, New York, Hong Kong, Londra, Berlino. Tra i critici che hanno scritto del suo lavoro: Renato Barilli, Giorgio Celli, Claudio Cerritelli, Vittoria Coen, Diego Collovini, Giorgio Cortenova, Enrico Crispolti, Roberto Daolio, Michele Fuoco, Walter Guadagnini, Filiberto Menna, Marco Meneguzzo, Sandro Parmiggiani, Marilena Pasquali, Concetto Pozzati, Sandro Ricaldone, Matteo Vanzan.

(11 giugno 2026)

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