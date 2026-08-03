Viaggiare in Europa, anche cani e gatti devono avere un documento di riconoscimento

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L’Ausl di Modena ricorda ai proprietari di cani e gatti che è obbligatorio avere il passaporto europeo per portare il proprio amico a quattro zampe in un Paese dell’Unione Europea. Il documento (Pet Passport) viene rilasciato in formato cartaceo dal Servizio veterinario dell’Azienda USL (in italiano e in inglese) e ha l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza circa i rischi sanitari legati alla circolazione degli animali da compagnia: chi ne è sprovvisto rischia sanzioni severe, le autorità competenti possono decidere di rispedire l’animale nel Paese di origine o isolarlo, a spese del proprietario, per tutto il tempo necessario a svolgere i controlli sanitari previsti.

Il passaporto riporta, oltre alla parte anagrafica (con fotografia facoltativa dell’animale), l’elenco delle vaccinazioni, in particolare le vaccinazioni contro la rabbia: per ogni spostamento all’interno dell’Unione Europea è infatti obbligatoria una vaccinazione antirabbica valida e deve essere effettuata, se non è un richiamo, almeno 21 giorni prima della partenza. Per alcuni Paesi sono necessarie anche altre vaccinazioni, visite mediche e trattamenti antiparassitari (si possono chiedere informazioni chiamando le sedi dei servizi veterinari Ausl). L’appuntamento si può prenotare telefonando al numero verde gratuito 800239123 (con cui si può anche disdire l’appuntamento o spostarlo), dal Fascicolo Sanitario Elettronico o dalla App Er Salute.

Il passaporto viene rilasciato in una delle sedi del servizio veterinario dell’Ausl di Modena (qui l’elenco completo). Il giorno dell’appuntamento è necessario portare il proprio animale, il suo libretto sanitario, la ricevuta del pagamento di 15 euro per la prestazione (si può pagare nelle casse automatiche dell’Ausl, nelle farmacie, nei corner salute di diversi ipermercati e supermercati Coop Alleanza 3.0), l’attestato di iscrizione all’anagrafe canina. Per avere altre informazioni è possibile contattare le sedi dei servizi veterinari.

(3 agosto 2026)

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