Modena. Allerta arancione anche per il 4 agosto

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La Regione Emilia-Romagna ha diramato, per la giornata di martedì 4 agosto, una nuova allerta ARANCIONE per temperature estreme. Previste massime intorno a 38°C o localmente superiori, nelle zone di pianura e della prima collina con diffuse condizioni di disagio bioclimatico. Non si escludono, inoltre, temporali sparsi di breve durata più probabili lungo la fascia appenninica, con possibili effetti associati occasionali. Si raccomanda di consultare ogni giorno il bollettino della propria città e di adottare alcune semplici precauzioni per ridurre gli effetti del caldo. È importante bere molta acqua (almeno due litri al giorno), evitando alcolici, caffè e bevande zuccherate o gassate, consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura ed evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18.

Si consiglia inoltre di indossare vestiti larghi, leggeri e comodi in fibre naturali e di colore chiaro, evitare i sintetici, usare cappelli, occhiali e ventagli per proteggere occhi e capo. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane, tenere il climatizzatore a 25-27 gradi senza esporsi direttamente ai flussi d’aria e ricordando che utilizzare la funzione deumidificatore abbassa la temperatura percepita, ma anche utilizzare ventilatori o pale a soffitto, controllando però che siano puliti. Particolare attenzione deve essere riservata ad anziani, bambini e persone con patologie croniche o in terapia farmacologica, che dovrebbero consultare il proprio medico per eventuali indicazioni specifiche. Non bisogna mai lasciare persone all’interno di veicoli parcheggiati al sole, neppure per pochi minuti.

Se si assiste una persona vittima di un colpo di calore, colpo di sole o collasso la prima cosa da fare è chiamare i soccorsi. Nell’attesa, far sdraiare la persona colpita in posizione supina in luogo fresco e ventilato con le gambe sollevate ed eseguire delle spugnature con acqua fredda; se la persona è cosciente, somministrare dei liquidi non ghiacciati (non alcool o caffè).

Si ricorda, inoltre, che l’Amministrazione ha da tempo attivato “Estate Sicura 2026”, il piano di interventi dedicato alle persone anziane per affrontare in maggiore sicurezza e serenità i mesi estivi in città. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il settore Politiche sociali del Comune di Modena e il Dipartimento cure primarie dell’Ausl, insieme ad associazioni e realtà del volontariato del territorio.

Tra le principali azioni previste da “Estate Sicura 2026” c’è l’attivazione del numero verde 800493797, operativo fino al 15 settembre. Il servizio offre ascolto e supporto agli anziani che durante l’estate possono trovarsi in condizioni di isolamento o difficoltà psicologica, facilitando inoltre il contatto con i servizi sociali e sanitari territoriali. Attraverso il numero verde è possibile attivare interventi urgenti e ricevere informazioni utili, come gli orari dei servizi comunali e sociosanitari o le farmacie aperte. Per le emergenze resta invece necessario contattare immediatamente il 118.

Infine, è online, sul sito del Comune, una mappa che indica tutte le fontanelle pubbliche (97) e le 5 casette dell’acqua, oltre ai parchi. La mappa è consultabile qui.

(3 agosto 2026)

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