Sergio Mattarella telefona al Sindaco Mezzetti

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i fatti del 16 maggio, ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla Città e chiedergli di “trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole”.

Lo rendono noto fonti dal Quirinale.



(17 maggio 2026)

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