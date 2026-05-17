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Sergio Mattarella telefona al Sindaco Mezzetti

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Ha chiesto al Sindaco di "trasmettere i ringraziamenti ai cittadini che hanno bloccato il colpevole" [.....]

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Sergio Mattarella telefona al Sindaco Mezzetti

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Massimo Mezzetti: “Ringrazio i cittadini che hanno bloccato gli investitori”
foto: Quirinale.it
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i fatti del 16 maggio, ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla Città e chiedergli di “trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole”.
Lo rendono noto fonti dal Quirinale.
 

(17 maggio 2026)

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