Attentato a Modena del 16 maggio, la dichiarazione del Sindaco Mezzetti

“Una notizia tragica che accogliamo con enorme tristezza. Le mie condoglianze più sincere vanno al marito, rimasto anch’esso ferito lo scorso 16 maggio, alle figlie e al figlio, ai fratelli e sorelle e a tutti i familiari. In questo momento di dolore dobbiamo mettere da parte tutte le polemiche e deve prevalere il senso di umana vicinanza.

Questo lutto rafforza la richiesta di una piena giustizia verso chi si è reso responsabile di questo terribile attentato. Continueremo a fare tutto quello che possiamo per stare accanto alle persone ferite e confermiamo il nostro impegno per rappresentare, nel processo che verrà, una comunità ferita perchè Modena non può e non deve dimenticare quanto accaduto.

Ci stringiamo alla comunità di Nonantola e alla Sindaca Baccolini, anch’essa colpita da questa notizia.

Nel giorno delle esequie, i nostri Comuni proclameranno il lutto cittadino”.

(22 luglio 2026)

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