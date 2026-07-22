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HomeComune di ModenaAttentato a Modena del 16 maggio, la dichiarazione del Sindaco Mezzetti

Attentato a Modena del 16 maggio, la dichiarazione del Sindaco Mezzetti

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
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Attentato Modena. Morta la 55enne investita. Il cordoglio del presidente de Pascale e della Giunta regionale
Il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti
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“Una notizia tragica che accogliamo con enorme tristezza. Le mie condoglianze più sincere vanno al marito, rimasto anch’esso ferito lo scorso 16 maggio, alle figlie e al figlio, ai fratelli e sorelle e a tutti i familiari. In questo momento di dolore dobbiamo mettere da parte tutte le polemiche e deve prevalere il senso di umana vicinanza.
Questo lutto rafforza la richiesta di una piena giustizia verso chi si è reso responsabile di questo terribile attentato. Continueremo a fare tutto quello che possiamo per stare accanto alle persone ferite e confermiamo il nostro impegno per rappresentare, nel processo che verrà, una comunità ferita perchè Modena non può e non deve dimenticare quanto accaduto.
Ci stringiamo alla comunità di Nonantola e alla Sindaca Baccolini, anch’essa colpita da questa notizia.
Nel giorno delle esequie, i nostri Comuni proclameranno il lutto cittadino”.

 

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(22 luglio 2026)

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