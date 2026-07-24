Torna la Festa del Racconto a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera

Torna la Festa del Racconto 2026: dal 30 settembre al 4 ottobre condivisione, scoperta e contaminazione guidano la 21esima edizione della Festa del Racconto con i suoi oltre 60 eventi gratuiti dal 30 settembre al 4 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, preceduti da un’anteprima speciale il 29 settembre con Daniel Pennac. La Festa celebra tre importanti anniversari letterari – Ingeborg Bachmann, Carlo Collodi, Agatha Christie – e declina le diverse forme del raccontare con presentazioni di libri, reading, dialoghi e monologhi teatrali, stand-up comedy, fumetti e travel writing, podcast live e riflessioni sulla società contemporanea.

Più di 70 gli ospiti, tra cui Nicola Lagioia, Mario Calabresi, Antonio Manzini, Silvia Avallone, la spagnola Clara Sánchez, il canadese John Vaillant, Francesco Costa, Luca Sofri, Stefano Nazzi e il fumettista Miguel Vila. Tra gli appuntamenti speciali l’incontro con Michele Serra e il dj set con Paolo di Paolo su Le notti bianche di Dostoevskij

La Festa conferma la sua grande attenzione alle forme del narrare contemporaneo e moltiplica il numero di ospiti, che quest’anno saranno oltre 70, con un’anteprima il 29 settembre a Carpi che accoglie la riflessione di Daniel Pennac sull’essenza stessa del raccontare. L’edizione 2026 celebra tre anniversari letterari, Ingeborg Bachmann, Agatha Christie, Carlo Collodi, e il programma di oltre 60 eventi gratuiti ideato da Sonia Folin coinvolge grandi nomi italiani e internazionali della cultura, tra incontri e presentazioni di romanzi e racconti, reading, dialoghi e monologhi teatrali, stand-up comedy e podcast live, fumetti e travel writing. Saranno presenti, tra gli altri: Michele Serra, Clara Sánchez, Nicola Lagioia, Erica Cassano, Christian Raimo, Dario Ferrari, Fumettibrutti, John Vaillant, Piergiorgio Pulixi, Lella Costa, Stefano Nazzi, Mario Calabresi, Antonio Manzini, Luca Sofri, Valerio Varesi, Francesco Costa, Claudia Durastanti, Miguel Vila, Simone Pieranni.

Anteprima 29 settembre: incontro con Daniel Pennac a Carpi

La Festa del Racconto accoglie per la prima volta Daniel Pennac e lo fa in un evento di anteprima dove l’autore dialoga con Silvia Avallone sul tema “Tutte le forme del racconto”, portando una riflessione su come forma e contenuto nascano insieme definendo l’essenza stessa di cosa significhi raccontare oggi (martedì 29 settembre ore 21, Carpi).

La letteratura che non smette mai di raccontare

La Festa celebra tre grandi anniversari letterari e alcuni classici con incontri dedicati a romanzi e poesie fondative. Nell’incontro “Un rompicapo in stile Agatha Christie” sull’arte dell’intrigo Piergiorgio Pulixi e Luca Crovi rendono omaggio alla più grande giallista di tutti i tempi nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa (giovedì 1 ottobre ore 20.30, Carpi, a seguire proiezione di Testimone d’accusa di Billy Wilder). Cent’anni fa nasceva Ingeborg Bachmann, poetessa e scrittrice, considerata una delle voci più importanti del Novecento: Cristina Vezzaro e Tommaso Pincio, affiancati da Alessandra Iadicicco e dalle letture di Sara Gozzi, ripercorrono la sua opera (venerdì 2 ottobre ore 17, Carpi). Il fascino dei classici si rinnova nel bicentenario di Carlo Collodi con l’incontro “Quando Pinocchio non c’era”: Antonio Manzini presenta l’antologia curata per Sellerio, dove immagina la vita dei personaggi de Le avventure di Pinocchio prima del loro incontro con il burattino, con i contributi di Maurizio Maggiani e Beatrice Masini (domenica 4 ottobre ore 18, Carpi). L’incontro “Tutti pazzi per Tove” con Laura Pezzino, Ludovica Lugli e Francesco Morgando esplora l’universo della scrittrice e artista Tove Jansson, fatto di arte e fantasia (domenica 4 ottobre ore 10 Carpi).

il programma è in continuo aggiornamento e lo trovate su www.festadelracconto.it.

(24 luglio 2026)

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