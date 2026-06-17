Cinema sotto le stelle nei quartieri di Modena e nelle frazioni

A volte per vivere l’emozione del cinema all’aperto basta scendere sotto casa, attraversare una piazza, fermarsi in un’arena improvvisata tra alberi, cortili e periferie. È con questo spirito che prende avvio la sezione cinematografica di “Connessioni urbane”, una delle novità dell’Estate Modenese 2026.

Da giovedì 18 giugno una rassegna di quattordici film, tutti a ingresso libero, a cura di Crispy Cinema Club, disegnando un itinerario che attraversa quartieri e frazioni – da Albareto a Marzaglia, da Portile a San Damaso fino a Villanova – portando in tal modo il grande schermo fuori dai luoghi consueti.

Ogni sera, con inizio alle 21.30, il cinema si accende in un luogo diverso. Si comincia giovedì 18 all’arena anfiteatro del Bonvi Parken con l’avventura fantastica di “Stardust”, definito dalla critica “il film fantasy perfetto”, per poi spostarsi domenica 21 giugno in piazza Guido Rossa con l’ironia animata di “Rango” e lunedì 22 giugno al Campo Cesana con la potenza visionaria di “Mad Max: Fury Road” di George Miller. Il giorno successivo, martedì 23 giugno, si torna al Bonvi Parken con la poesia silenziosa de “La tartaruga rossa”.

Il viaggio riprende venerdì 3 luglio alla polisportiva Union 81 di Portile con “Lady Bird” di Greta Gerwig, per continuare venerdì 10 luglio alla polisportiva Forese Nord di Albareto con “L’isola dei cani” di Wes Anderson. Martedì 14 luglio la rassegna approda alla polisportiva 4 Ville di Villanova con il film d’animazione “Coco”, mentre mercoledì 15 luglio l’ex frantoio di Marzaglia ospita “Birdman”, il film premiato con l’Oscar del messicano Alejandro Inarritu. Ancora a Marzaglia, ma il 30 luglio, sarà la volta de “Il robot selvaggio”, mentre San Damaso accoglierà due appuntamenti alla polivalente: il 22 luglio con “Hit Man – Killer per caso” di Richard Linkleter e il 29 luglio con “Questione di tempo”.

Nel frattempo, Villanova tornerà protagonista giovedì 23 luglio con “Jojo Rabbit”, e Portile venerdì 24 luglio con “Fantastic Mr. Fox”, sempre diretto da Wes Anderson, prima della chiusura martedì 4 agosto alla polisportiva Forese Nord di Albareto con “Little Miss Sunshine”, viaggio corale e irresistibile che sembra riassumere lo spirito stesso della rassegna.

“Connessioni urbane” è un progetto corale promosso dal Comune di Modena, nato dalla collaborazione tra Teatro dei Venti, Collettivo Amigdala, Drama Teatro, Fondazione Teatro Comunale di Modena e Crispy Cinema Club.

(17 giugno 2026)

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