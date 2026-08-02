Tutto da leggere il numero 7 di MESE, il mensile online di Gaiaitaliapuntocom Edizioni dedicato a libri e libertà

Con gran spolvero di amore per i libri e la libertà, è arrivato il numero 7, di MESE: il mensile online di Gaiaitaliapuntocom Edizioni. Numero perfettamente in linea con il mese vacanziero che stiamo ridendo che permette letture più approfondite, si ha un po’ più di tempo, e la scoperta di nuove opportunità di lettura. Come in questo caso. Nel numero 7 di MESE il tema dei libri e della libertà che nei libri è contenuta, in termini di contenuti e di libertà di pensiero (potranno dominarmi fisicamente, ma non avranno mai il mio pensiero): quaranta pagine dove le scritture parlano alla lettrice e al lettore, anche di esperienze personali, in un excursus tra le opere che abbiamo amato e che, in qualche modo, ci hanno insegnato qualcosa.
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(2 Agosto 2026)
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