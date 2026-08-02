Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

28 minuti ago
HomeCopertina ModenaTutto da leggere il numero 7 di MESE, il mensile online di...

Tutto da leggere il numero 7 di MESE, il mensile online di Gaiaitaliapuntocom Edizioni dedicato a libri e libertà

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
2
Lettura: meno di 1 minuti
Articolo precedente
Un centinaio di ventilatori donati al carcere di Sant’Anna
Articolo successivo
Caldo, a Modena allerta arancione per lunedì 3 agosto
SEGUI GAIAITALIA.COM SU
Testo:

Con gran spolvero di amore per i libri e la libertà, è arrivato il numero 7, di MESE: il mensile online di Gaiaitaliapuntocom Edizioni. Numero perfettamente in linea con il mese vacanziero che stiamo ridendo che permette letture più approfondite, si ha un po’ più di tempo, e la scoperta di nuove opportunità di lettura. Come in questo caso. Nel numero 7 di MESE il tema dei libri e della libertà che nei libri è contenuta, in termini di contenuti e di libertà di pensiero (potranno dominarmi fisicamente, ma non avranno mai il mio pensiero): quaranta pagine dove le scritture parlano alla lettrice e al lettore, anche di esperienze personali, in un excursus tra le opere che abbiamo amato e che, in qualche modo, ci hanno insegnato qualcosa.

Potete leggerlo online nella versione sfogliabile Flip-Book o scaricarlo in PDF da qui.

LEGGI ANCHE

Caldo, a Modena allerta arancione per lunedì 3 agosto

La Regione Emilia-Romagna ha diramato, per la giornata di lunedì 3 agosto, una allerta meteo arancione per temperature...

Per leggere i numeri precedenti basta scorrere la home page di MESE (qui).

 

 

LEGGI ANCHE

Un centinaio di ventilatori donati al carcere di Sant’Anna

Il Comune di Modena, tramite gli uffici di Polizia locale e dei servizi sociali in collaborazione con l’associazione...

(2 Agosto 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 




Articolo precedente
Un centinaio di ventilatori donati al carcere di Sant’Anna
Articolo successivo
Caldo, a Modena allerta arancione per lunedì 3 agosto
Modena
cielo sereno
32.7 ° C
32.7 °
32.7 °
35%
2.3m/s
0%
Dom
36 °
Lun
36 °
Mar
38 °
Mer
39 °
Gio
40 °

ULTIME NOTIZIE