Tutto da leggere il numero 7 di MESE, il mensile online di Gaiaitaliapuntocom Edizioni dedicato a libri e libertà

Testo: A- Reset A+

Con gran spolvero di amore per i libri e la libertà, è arrivato il numero 7, di MESE: il mensile online di Gaiaitaliapuntocom Edizioni. Numero perfettamente in linea con il mese vacanziero che stiamo ridendo che permette letture più approfondite, si ha un po’ più di tempo, e la scoperta di nuove opportunità di lettura. Come in questo caso. Nel numero 7 di MESE il tema dei libri e della libertà che nei libri è contenuta, in termini di contenuti e di libertà di pensiero (potranno dominarmi fisicamente, ma non avranno mai il mio pensiero): quaranta pagine dove le scritture parlano alla lettrice e al lettore, anche di esperienze personali, in un excursus tra le opere che abbiamo amato e che, in qualche modo, ci hanno insegnato qualcosa.

Potete leggerlo online nella versione sfogliabile Flip-Book o scaricarlo in PDF da qui.

Per leggere i numeri precedenti basta scorrere la home page di MESE (qui).

(2 Agosto 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







