Welfare. Autismo, l’Emilia-Romagna conferma l’impegno: oltre 2,2 milioni per progetti di vita autonoma e inclusione

Non esistono standard univoci per trattare efficacemente i disturbi dello spettro autistico, ma progetti personalizzati di vita e di cura. Per questo occorre individuare percorsi integrati che coinvolgano famiglie, associazioni, servizi sociali e sanitari, professionalità multidisciplinari.

Con questo obiettivo la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato la programmazione degli interventi finanziati con il Fondo ministeriale per le persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico. Si tratta di oltre 2,2 milioni di euro e nonostante le risorse siano in calo rispetto all’assegnazione precedente (si tratta della ripartizione dei 30 milioni messi a disposizione per le Regioni del Fondo nazionale unico per l’inclusione delle persone con disabilità 2025), l’Emilia-Romagna non arretra. Il piano si inserisce in continuità con le strategie già avviate, ma si rafforza grazie al confronto con territori, servizi e associazioni. L’obiettivo è consolidare una rete integrata capace di accompagnare bambini, giovani e adulti affetti da autismo nei diversi passaggi della vita, attraverso interventi personalizzati e una presa in carico multidimensionale.

Le risorse saranno gestite attraverso gli ambiti territoriali sociali e le Aziende USL, con programmi locali costruiti sui bisogni specifici delle comunità. I progetti dovranno concludersi entro il 2027 e saranno accompagnati da un sistema di monitoraggio e rendicontazione per garantire trasparenza ed efficacia.

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“Anche a fronte di una riduzione delle risorse nazionali, abbiamo scelto di non arretrare di un passo sul terreno dell’inclusione e della qualità dei servizi che saranno rimodulati in base alle risorse disponibili ma assicurando la capacità del sistema di rispondere in modo appropriato e tempestivo- dichiara l’assessora al Welfare, Isabella Conti– Per questo investiamo su interventi personalizzati, sulla qualificazione degli operatori e su modelli organizzativi che favoriscano l’integrazione tra servizi. Puntiamo in particolare sui progetti di socializzazione e quelli di autonomia- aggiunge Conti- perché sappiamo quanto siano fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. L’obiettivo è garantire continuità assistenziale, soprattutto nel delicato passaggio dall’età evolutiva a quella adulta, dove oggi si concentrano le maggiori criticità. Allo stesso tempo, sosteniamo i caregiver, spesso lasciati soli ad affrontare situazioni complesse: le iniziative di sollievo e i percorsi di accompagnamento sono strumenti concreti per costruire un welfare più giusto che tenga conto anche del carico di chi assiste”.

Le principali azioni

Il programma si traduce in un insieme articolato di interventi che agisce sulla quotidianità delle persone. I percorsi di socializzazione saranno sviluppati sia in contesti strutturati sia negli spazi della vita reale: dallo sport al tempo libero, dalla musica alle attività all’aperto con l’obiettivo di favorire relazioni stabili e durature tra i partecipanti. Proprio dal confronto con le associazioni delle famiglie emerge infatti la necessità di garantire continuità nella frequentazione, così da rafforzare le competenze relazionali, contrastare l’isolamento e creare anche occasioni di incontro e sostegno reciproco tra genitori e caregiver.

A questi interventi si affiancheranno azioni di sostegno educativo, sia domiciliare sia territoriale, rivolte a minori e adulti, pensate per sviluppare le abilità individuali e allo stesso tempo alleggerire il carico delle famiglie. Si tratta di servizi erogati dai Comuni e dalle Aziende USL, in collaborazione con le Associazioni che si occupano di autismo secondo percorsi di co-programmazione.

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Una parte centrale del programma riguarda i percorsi verso l’autonomia. Verranno promosse esperienze di vita indipendente e di coabitazione, attraverso gruppi appartamento, soluzioni di cohousing e contesti abitativi supportati, anche in forma temporanea. Questi percorsi, oltre a rappresentare un passaggio fondamentale verso l’autonomia delle persone, offrono momenti di sollievo per i caregiver familiari e si integrano con strumenti già attivi come il “Dopo di noi” e i progetti per la vita indipendente.

Particolare attenzione è dedicata anche alla fase di transizione all’età adulta, uno dei passaggi più delicati. In questo ambito saranno rafforzati i percorsi educativi e di socializzazione per adolescenti e giovani fino ai 21 anni, con un incremento del supporto professionale per garantire interventi più intensivi e mirati.

Il programma guarda inoltre al benessere complessivo della persona, includendo iniziative sociali e opportunità di partecipazione alla vita della comunità. Tra queste, anche soggiorni di vacanza per minori e adulti, anche queste costituiscono importanti momenti di sollievo per le famiglie.

Un capitolo significativo riguarda l’inclusione lavorativa, considerata non solo come accesso al reddito ma come leva di autonomia, autostima e partecipazione sociale. Gli interventi potranno comprendere percorsi di accompagnamento al lavoro, tirocini ad alto tutoraggio, esperienze in contesti protetti e progetti basati su modelli innovativi come il “supported employment”. L’obiettivo è costruire opportunità concrete e sostenibili, calibrate sulle capacità e sui bisogni delle persone.

La programmazione conferma anche interventi già avviati negli anni precedenti, tra cui l’assegno di cura destinato a minori con forme più gravi di autismo, in situazioni familiari particolarmente complesse. Una misura mirata, che si affianca ai servizi per sostenere i nuclei più fragili, dando priorità a chi si trova in condizioni di maggiore svantaggio.

Infine, una quota delle risorse sarà dedicata alla qualificazione dei servizi esistenti. Attraverso percorsi di formazione specialistica, supervisione e aggiornamento continuo, si punta a rafforzare le competenze degli operatori e a sviluppare modelli di intervento sempre più efficaci, anche con la creazione di nuclei dedicati e progetti altamente personalizzati.

La strategia regionale converge così verso un obiettivo preciso: promuovere interventi precoci, continuativi e condivisi, fondati su un’alleanza stabile tra famiglie, scuola, servizi sociali, educativi, sanitari e del lavoro. Un modello di welfare che non si limita ad assistere, ma è volto ad accompagnare, sostenere e costruire possibilità reali di vita autonoma.

(17 aprile 2026)

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