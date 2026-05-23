Anche il Sindaco Mezzetti in piazza a Modena una settimana dopo l’assalto

Due cortei, uno silenzioso l’altro antifascista contro le strumentalizzazione della tentata strage ad uso politico da parte di tutte le destre. E non poteva mancare il sindaco Mezzetti che la settimana scorsa era riusciti a convocare in piazza Grande oltre 5mila persone a poche ore dalla tentata strage. Tra i partecipanti Luca Signorelli che ha rincorso e bloccato per primo Salim El Koudri rimediando una coltellata e Hoassin Iqbal, uno dei tre stranieri che hanno contribuito a bloccare El Koudri che aveva riparato in una via laterale subito dopo l’assalto. Nel punto simbolo della mancata strage una rosa bianca. Col sindaco Massimo Mezzetti che ha voluto rendere omaggio in questo modo alla città, a una settimana esatta dal sabato pomeriggio, quando El Koudri ha falciato 14 persone in pieno centro, ferendone otto.

Mezzetti ha detto: “Modena non dimenticherà mai e reagisce perché è una città coraggiosa”.

(23 maggio 2026)

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