Montagna. “In Cima”, l’Appennino dell’Emilia-Romagna al centro delle politiche della Regione

Si chiama “In cima” e ha l’obiettivo di accendere i riflettori sulle politiche per la crescita sostenibile e il futuro della montagna in Emilia-Romagna. È il ciclo di appuntamenti curato dalla Regione che punta a promuovere e valorizzare l’Appennino come laboratorio di innovazione, dove mettere in pratica e diffondere nuove forme di sostenibilità economica e sociale.

Un calendario itinerante di incontri tematici che andrà a toccare tutte le province da Piacenza a Rimini, portando di volta in volta l’attenzione su temi diversi, ma tutti centrali per il futuro della montagna. La prima tappa sarà a Pavullo nel Frignano, nel modenese, venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 10, e verrà dedicata alla salute.

All’evento interverranno, tra gli altri, gli assessori regionali alla Salute, Massimo Fabi, e alla Montagna, Davide Baruffi, il sindaco di Pavullo, Davide Venturelli, il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, il direttore dell’Ausl di Modena, Mattia Altini. Nel corso dei lavori, orientativamente alle ore 11,15, si svolgerà un punto stampa solo per i giornalisti presenti all’iniziativa.

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(22 aprile 2026)

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