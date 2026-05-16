Massimo Mezzetti: “Ringrazio i cittadini che hanno bloccato gli investitori”

Nell’immediato post- tragedia, il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha rilasciato una dichiarazione ai media per ringraziare i cittadini che hanno bloccato l’autista dell’auto che ha falciato una quindicina di persone sulla via Emilia, in pieno centro a Modena.

“Il mio primo pensiero” ha detto Mezzetti “va ai cittadini che si sono lanciati dietro l’investitore in fuga e bloccandolo hanno evitato il peggio nonostante quell’uomo fosse anche armato di coltello”.

(16 maggio 2026)

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