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2 ore ago
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Falcia la folla in centro e accoltella un uomo, bloccato dai passanti e arrestato

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di Gaiaitalia.com Modena
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Furto di tombini a Modena, arrestato in flagranza un uomo
Nella foto l'uomo che ha fermato, insieme ad altri cittadini, l'attentatore | screenshot dal TG1
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Primo pomeriggio a Modena. Un auto con un uomo a bordo, che si scoprirà essere armato di coltello, piomba sulla folla e lascia a terra 15 persone, una donna perde le gambe, e accoltella un uomo che insieme ai passanti cercava, riuscendoci, di fermarlo. E’ un 31enne che è stato arrestato, residente a Ravarino (MO), è laureato in economia e si ignorano al momento i motivi dl gesto. L’uomo è sotto interrogatorio. Secondo le prima informazioni il 31enne arrestato avrebbe avuto seri problemi psichiatrici in passato tanto da essere costretto a sottoporsi alle cure dei medici. Otto delle persone coinvolte nel suo folle gesto sono ferite in modo serio, una donna – come riportato – ha perso le gambe nell’impatto, altre sette sono ferite in modo lieve. Viva impressione, com’è immaginabile, in città.

 

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(16 maggio 2026)

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