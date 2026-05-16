Falcia la folla in centro e accoltella un uomo, bloccato dai passanti e arrestato

Primo pomeriggio a Modena. Un auto con un uomo a bordo, che si scoprirà essere armato di coltello, piomba sulla folla e lascia a terra 15 persone, una donna perde le gambe, e accoltella un uomo che insieme ai passanti cercava, riuscendoci, di fermarlo. E’ un 31enne che è stato arrestato, residente a Ravarino (MO), è laureato in economia e si ignorano al momento i motivi dl gesto. L’uomo è sotto interrogatorio. Secondo le prima informazioni il 31enne arrestato avrebbe avuto seri problemi psichiatrici in passato tanto da essere costretto a sottoporsi alle cure dei medici. Otto delle persone coinvolte nel suo folle gesto sono ferite in modo serio, una donna – come riportato – ha perso le gambe nell’impatto, altre sette sono ferite in modo lieve. Viva impressione, com’è immaginabile, in città.

(16 maggio 2026)

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