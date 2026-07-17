Thony in concerto in piazza Sant’Agostino il 19 luglio

Dopo la pausa dovuta alla concomitanza con le serate dell’Open Jazz Festival, riprende quota il cartellone dell’Estate Modenese in pizza Sant’Agostino. Domenica 19 luglio alle 21.30 vanno in scena le “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, uno spettacolo-concerto che mette insieme musica e parole per dare voce a figure femminili che hanno lasciato il segno. Ingresso libero. Sul palco l’attrice e cantautrice Thony insieme all’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink, per una produzione di Argot Produzioni e Officine della Cultura con la regia di Francesco Frangipane. Il progetto prende ispirazione dal celebre bestseller “Good Night Stories for Rebel Girls” di Elena Favilli e Francesca Cavallo, diventato un fenomeno globale con oltre un milione di copie vendute, e lo trasforma in un racconto scenico capace di unire emozione, ritmo e narrazione.

Non principesse in attesa, ma bambine e donne che inseguono sogni concreti: chi guarda a Marte, chi diventa campionessa, chi studia la natura o inventa nuovi percorsi di vita. Scienziate, artiste, atlete, giudici e musiciste si alternano in una galleria di storie che parlano di coraggio, determinazione e libertà, offrendo esempi universali, senza confini di età o provenienza. La presenza dell’Orchestra Multietnica di Arezzo rafforza il carattere inclusivo dello spettacolo: nata come laboratorio permanente di dialogo tra culture, porta in scena un linguaggio musicale che attraversa tradizioni diverse e le restituisce come patrimonio comune. Ed è in questa dimensione che il concerto trova il suo senso più profondo, proponendo cultura e musica come strumenti di incontro e coesione.

Per Thony, dopo una carriera che l’ha vista protagonista spesso anche al cinema (“Tutti i santi giorni” di Paolo Virzì), è un ritorno alla narrazione musicale in una forma che unisce impegno e leggerezza. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Cinema Arena di viale Tassoni 8.

(17 luglio 2026)

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