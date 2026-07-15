Il 25 luglio “pastasciutta antifascista” alla Polisportiva San Damaso

Ritorna anche quest’anno per il 25 luglio la “Pastasciutta Antifascista” per ricordare il 25 luglio 1943 quando la famiglia di Alcide Cervi festeggiò la caduta del governo Mussolini offrendo a tutti gli abitanti di Campegine (Reggio Emilia) una pastasciutta nella piazza del Paese riconquistato alla libertà.

A Modena l’iniziativa è promossa da varie associazioni Anpi, Arci, Cgil, Cisl Uil, Istituto Storico e Polivalente San Damaso, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0. Il momento conviviale si tiene infatti nel giardino della polisportiva San Damaso (stradello Scartazzetta,53) dalle ore 20. Previsti i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale e a seguire il coro live multietnico Multispilla.

Il menù a 13 euro prevede gramigna al ragù (possibile alternativa vegetariana), bensone, acqua e bicchiere di vino. Per prenotare: Luciano Tamassia (333.3418003), Renza Casarini (333.7561945), Marco Malferrari (333.8945587), Dania Iori (340.9041257), Walter Berselli (339.8030780) e Francesco Martinelli (389.6641961).

Sarà presente un banchetto dell’Anpi e sarà possibile firmare le leggi di iniziativa popolare promosse dalla Cgil su sanità e appalti.

(15 luglio 2026)

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