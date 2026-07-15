Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Zanzare e prevenzione, incontro pubblico a Modena il 9 luglio

Gaiaitalia.com Modena - 0
Prosegue il ciclo promosso dal Comune per informare i cittadini sulle azioni previste dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi [.....]

Modena. Quattro ordinanze “estive” per l’equilibrio tra notte di svago e notte di riposo

0

Violenza nelle scuole. Nel 2025 oltre 200 controlli in borghese e quasi 300 con unità cinofile

0

Ghirlandina, sostituiti gli infissi nella sala dei Torresani

0
2 ore ago
HomeCopertina Network LocaleIl 25 luglio "pastasciutta antifascista" alla Polisportiva San Damaso

Il 25 luglio “pastasciutta antifascista” alla Polisportiva San Damaso

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
2
Lettura: meno di 1 minuti
Articolo precedente
Il Sindaco di Modena incontra il neo Comandante dei Vigili del Fuoco
SEGUI GAIAITALIA.COM SU

Ritorna anche quest’anno per il 25 luglio la “Pastasciutta Antifascista” per ricordare il 25 luglio 1943 quando la famiglia di Alcide Cervi festeggiò la caduta del governo Mussolini offrendo a tutti gli abitanti di Campegine (Reggio Emilia) una pastasciutta nella piazza del Paese riconquistato alla libertà.
A Modena l’iniziativa è promossa da varie associazioni Anpi, Arci, Cgil, Cisl Uil, Istituto Storico e Polivalente San Damaso, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0. Il momento conviviale si tiene infatti nel giardino della polisportiva San Damaso (stradello Scartazzetta,53) dalle ore 20. Previsti i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale e a seguire il coro live multietnico Multispilla.

Il menù a 13 euro prevede gramigna al ragù (possibile alternativa vegetariana), bensone, acqua e bicchiere di vino. Per prenotare: Luciano Tamassia (333.3418003), Renza Casarini (333.7561945), Marco Malferrari (333.8945587), Dania Iori (340.9041257), Walter Berselli (339.8030780) e Francesco Martinelli (389.6641961).
Sarà presente un banchetto dell’Anpi e sarà possibile firmare le leggi di iniziativa popolare promosse dalla Cgil su sanità e appalti.

LEGGI ANCHE

Il Governance Poll de Il Sole 24 Ore, Massimo Mezzetti a metà classifica, ma in piena sufficenza

Governance Poll 2026 è stato pubblicato il 6 luglio da Il Sole 24 ore e realizzato dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi. Se...

 

(15 luglio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

LEGGI ANCHE

Cure Palliative: in memoria di “Gigi” una donazione a sostegno del servizio

Un gesto di grande generosità che si trasforma in cura e qualità dell’assistenza per la comunità. La famiglia...

 

 

 

 




Articolo precedente
Il Sindaco di Modena incontra il neo Comandante dei Vigili del Fuoco
Modena
cielo sereno
36.1 ° C
37.4 °
36.1 °
36%
1.3m/s
1%
Mer
36 °
Gio
32 °
Ven
38 °
Sab
36 °
Dom
28 °

ULTIME NOTIZIE