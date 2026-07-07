Zanzare e prevenzione, incontro pubblico a Modena il 9 luglio

Prosegue con il secondo appuntamento, in programma giovedì 9 luglio alle 20.30 nella Sala Curie di via Curie 22/B, il ciclo di incontri pubblici “Zanzare, impariamo a difenderci”, promosso dal Comune di Modena per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione della proliferazione delle zanzare e sulle azioni previste dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi.

Dopo il primo incontro nel Quartiere 2, il percorso fa tappa nel Quartiere 4, dove saranno illustrate le principali misure di prevenzione e le corrette pratiche da adottare negli spazi privati, fondamentali per limitare la presenza delle zanzare. Agli incontri partecipano Francesca Maletti, assessora a Sanità e Salute del Comune di Modena, Daniela Barbieri e Carla Bezzi dell’ufficio Diritti animali del Comune e il dottor Rodolfo Veronesi, entomologo del Centro agricoltura ambiente “Giorgio Nicoli”.

Il calendario proseguirà poi mercoledì 15 luglio, alle 20.30, nella sala di via Viterbo 80 per il Quartiere 3, e giovedì 16 luglio, sempre alle 20.30, nella sala Redecocca, in piazzale Redecocca, per il Quartiere 1. Tutte le informazioni utili per il contrasto alla proliferazione della zanzara sono disponibili sul sito del Comune di Modena.

(7 luglio 2026)

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