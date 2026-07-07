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Il Governance Poll de Il Sole 24 Ore, Massimo Mezzetti a metà classifica, ma in piena sufficenza

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Zanzare e prevenzione, incontro pubblico a Modena il 9 luglio
Il Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti
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Governance Poll 2026 è stato pubblicato il 6 luglio da Il Sole 24 ore e realizzato dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi. Se al settimo posto troviamo Michele Guerra, Sindaco di Parma, il presidente De Pascale e i sindaci dell’Emilia-Romagna veleggiano a metà classifica con gradimenti inferiori a quelli ottenuti al momento dell’elezione. Non sfugge alla classifica Massimo Mezzetti popolarissimo sindaco di Modena eletto con il 63,8% delle preferenze che si incontra oggi al 56,5% (-7,3%), dentro un’amplissima sufficienza (identificata al 50% del gradimento), ma certamente alla prese con una vita cittadina complicata e con pulsioni sociali del tutto nuove per la Città.

Governance Poll è il sondaggio annuale pubblicato da Il Sole 24 Ore che prende in esame la popolarità di sindaci delle 100 città e dei presidenti di Regione in rapporto alla percentuale di voti conseguita al momento dell’elezione. Tra i cento sindaci messi sotto la lente del gradimento sono soltanto una ventina a non raggiungere il 50% della sufficienza.

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(7 luglio 2026)

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