Controlli anti-alcol della Polizia Locale di Modena, tre patenti ritirate e cinque conducenti positivi

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno la Polizia locale ha effettuato un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza, nella fascia oraria dalle 22 alle 4. Il primo stazionamento è stato allestito lugo via Emilia Est dove sono stati controllati 36 veicoli. Tutti i conducenti sono stati sottoposti a test qualitativo per la verifica dell’assunzione di alcol: cinque sono risultati positivi. Nel corso dell’attività sono state accertate due violazioni dell’articolo 186 del Codice della strada. Nel dettaglio, un 50enne, residente in provincia e diretto dalla periferia verso il centro cittadino, è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera B. Un altro uomo, sempre sui 50 anni, residente in città e diretto dal centro verso la periferia, è stato invece sanzionato ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera A.

Durante lo stesso servizio è stato inoltre denunciato un uomo sui 40 anni, un cittadino extracomunitario regolarmente presente sul territorio e residente in provincia, per violazione dell’articolo 186, comma 7, del Codice della strada. L’uomo, alla guida di un motociclo, alla vista delle pattuglie ha invertito la marcia tentando di allontanarsi in direzione del centro cittadino. Raggiunto dagli agenti all’intersezione tra via Emilia Est e via Cimarosa, è risultato privo di patente di guida. Sottoposto al pretest qualitativo con esito positivo, ha successivamente rifiutato di effettuare correttamente la prova con etilometro, rendendola inefficace dopo ripetuti tentativi. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente. Nel corso dei controlli in via Emilia Est sono state inoltre accertate ulteriori violazioni al Codice della strada: due per l’articolo 79, commi 1 e 4, relativo alle condizioni di efficienza dei veicoli; una per l’articolo 80, comma 14, in materia di revisione; una per l’articolo 116, commi 15 e 17, relativa alla guida senza patente; e una per l’articolo 172, commi 1 e 10, riguardante l’uso delle cinture di sicurezza.

Il servizio è quindi proseguito in via Argiolas dove sono stati controllati 16 veicoli. Anche in questo caso tutti i conducenti sono stati sottoposti a test qualitativo: due sono risultati positivi e per uno è stata accertata la violazione dell’articolo 186 del Codice della strada. Si tratta di un trentenne, residente in provincia, che proveniva da via Ghiaroni ed era diretto verso una discoteca della zona. L’attività rientra nei servizi di controllo svolti dalla Polizia locale per garantire la sicurezza della circolazione stradale e prevenire comportamenti che possono mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada.

(29 giugno 2026)

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