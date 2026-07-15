Il Sindaco di Modena incontra il neo Comandante dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata di mercoledì 15 luglio si è tenuto in Comune un incontro di reciproca conoscenza tra il Comandante dei Vigili del Fuoco di Modena, ing. Luca Verna, e il Sindaco Massimo Mezzetti. Il neo Comandante era accompagnato dal Vice Comandante Canio Fastiggi e dall’ing. Daniela Coluzzi. L’incontro è stato utile per un primo scambio di informazioni, per fare un focus sulla sicurezza del territorio e per impostare la prosecuzione della solida collaborazione istituzionale tra amministrazione comunale e corpo dei Vigili del Fuoco.

L’ing. Verna ha assunto il comando dei Vigili del Fuoco di Modena dopo aver lasciato la guida del comando di Pescara. Nella sua carriera più che trentennale ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità anche nel coordinamento di gravi emergenze nazionali come il terremoto dell’Umbria e delle Marche del 1997 e la tragedia di Rigopiano in Abruzzo.

(15 luglio 2026)







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