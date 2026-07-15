Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Zanzare e prevenzione, incontro pubblico a Modena il 9 luglio

Gaiaitalia.com Modena - 0
Prosegue il ciclo promosso dal Comune per informare i cittadini sulle azioni previste dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi [.....]

Modena. Quattro ordinanze “estive” per l’equilibrio tra notte di svago e notte di riposo

0

Violenza nelle scuole. Nel 2025 oltre 200 controlli in borghese e quasi 300 con unità cinofile

0

Ghirlandina, sostituiti gli infissi nella sala dei Torresani

0
2 ore ago
HomeComune di ModenaIl Sindaco di Modena incontra il neo Comandante dei Vigili del Fuoco

Il Sindaco di Modena incontra il neo Comandante dei Vigili del Fuoco

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
2
Lettura: meno di 1 minuti
Articolo precedente
Festivalfilosofia 2026, quale ordine dal caos? Tutto il programma
Articolo successivo
Il 25 luglio “pastasciutta antifascista” alla Polisportiva San Damaso
SEGUI GAIAITALIA.COM SU

Nella mattinata di mercoledì 15 luglio si è tenuto in Comune un incontro di reciproca conoscenza tra il Comandante dei Vigili del Fuoco di Modena, ing. Luca Verna, e il Sindaco Massimo Mezzetti. Il neo Comandante era accompagnato dal Vice Comandante Canio Fastiggi e dall’ing. Daniela Coluzzi. L’incontro è stato utile per un primo scambio di informazioni, per fare un focus sulla sicurezza del territorio e per impostare la prosecuzione della solida collaborazione istituzionale tra amministrazione comunale e corpo dei Vigili del Fuoco.

L’ing. Verna ha assunto il comando dei Vigili del Fuoco di Modena dopo aver lasciato la guida del comando di Pescara. Nella sua carriera più che trentennale ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità anche nel coordinamento di gravi emergenze nazionali come il terremoto dell’Umbria e delle Marche del 1997 e la tragedia di Rigopiano in Abruzzo.

LEGGI ANCHE

Festivalfilosofia 2026, quale ordine dal caos? Tutto il programma

Dedicato al tema caos, il festivalfilosofia 2026 è in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 18 al...

 

 

(15 luglio 2026)

LEGGI ANCHE

Il Governance Poll de Il Sole 24 Ore, Massimo Mezzetti a metà classifica, ma in piena sufficenza

Governance Poll 2026 è stato pubblicato il 6 luglio da Il Sole 24 ore e realizzato dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi. Se...




– diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

Articolo precedente
Festivalfilosofia 2026, quale ordine dal caos? Tutto il programma
Articolo successivo
Il 25 luglio “pastasciutta antifascista” alla Polisportiva San Damaso
Modena
cielo sereno
36.1 ° C
37.4 °
36.1 °
36%
1.3m/s
1%
Mer
36 °
Gio
32 °
Ven
38 °
Sab
36 °
Dom
28 °

ULTIME NOTIZIE