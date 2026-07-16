Maltempo a Modena, decine di interventi di rimozione di alberi e rami

Sono decine e decine gli interventi di rimozione di alberi e rami attivati dopo l’intenso evento temporalesco che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio, si è abbattuto anche sul territorio del Comune di Modena. Le attività legate alla primissima emergenza, relativa soprattutto alla messa in sicurezza su strade e ciclabili, sono stimabili in circa 100 mila euro. Hanno visto impegnate a vario titolo, da ieri, un centinaio tra tecnici comunali, personale delle aziende appaltate, agenti della Polizia locale e volontari di Protezione civile, su un numero di interventi intorno ai 150 in tutta la città, che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Attualmente, le principali strade comunali – scrive la nota stampa del Comune ricevuta in redazione – su cui la circolazione era stata compromessa sono state liberate e aperte, ma numerose cadute di alberature e rami si sono verificate anche all’interno dei parchi, su cui gli interventi proseguiranno a seguire. Gli interventi sono monitorati e coordinati dal Coc, il Centro operativo comunale, attivato dal Comune di Modena a seguito dell’allerta. Polizia locale, volontari della Protezione civile e tutte le strutture comunali proseguono nell’attività di ripristino dove necessario, anche con la collaborazione di Anas sulle strade di propria competenza, e attraverso il gestore Edison, rispetto alle situazioni di illuminazione pubblica e di semafori su cui sono stati segnalati problemi. Sono numerose, infatti, anche le situazioni di semafori danneggiati, spostati e di malfunzionamento dell’illuminazione pubblica.

Come condiviso nel vertice straordinario convocato oggi pomeriggio dalla Provincia di Modena con l’Agenzia regionale di Protezione civile, la Prefettura e i sindaci del territorio provinciale, anche il Comune di Modena ha richiesto la valutazione da parte della Regione dell’attivazione dello stato di crisi regionale e, in tempi brevi, verrà effettuata l’attività di prima ricognizione dei danni da parte dell’Agenzia regionale. Sul territorio comunale non sono stati riscontrati danni di grossa portata, ma la misura richiesta è giustificata dall’ingentissima serie di piccoli e medi danni pubblici che messi insieme comportano un importante impegno economico e di personale. È già attivo, inoltre, il link sul portale regionale che permette alle imprese agricole colpite dal maltempo di segnalare eventuali danni (https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/avversita-atmosferiche-e-calamita/avversita). Eventuali danneggiamenti possono essere segnalati anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni che rappresentano le imprese agricole e agroalimentari.

Le conseguenze principali del maltempo che si è verificato, in città, riguardano proprio le alberature. I danni complessivi sul verde pubblico, soprattutto nei parchi, con interventi di rimozione di rami caduti e alberi divelti, ammontano a centinaia di migliaia di euro. Molti danni sono stati riscontrati anche alla segnaletica verticale e su impianti semaforici. Tutti gli edifici scolastici che ospitano centri estivi risultano aperti e non sono stati riscontrati danni di particolare gravità. Per gli edifici scolastici attualmente chiusi sono in corso verifiche che richiederanno alcuni giorni. Il maltempo che si è verificato ha influito anche sulle condizioni dell’asfalto stradale, ma non sono state riscontrate problematiche particolari legate ad allagamenti di strade o sottopassi, che sono tutti in funzione.

Le chiamate arrivate alla Polizia locale per comunicazioni relative al maltempo sono state complessivamente intorno al centinaio ma, soprattutto le segnalazioni legate ad auto danneggiate, proseguiranno presumibilmente anche nei prossimi giorni man mano che i cittadini verificheranno le situazioni.

L’Amministrazione sta inoltre procedendo a contattare tutti i soggetti con immobili pubblici in concessione per fare un report del tipo di danni che eventualmente si sono verificati.

(16 luglio 2026)

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