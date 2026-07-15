Violento nubifragio sulla Bassa Modenese. Danni tra Carpi e Cavezzo. Un morto a Bomporto

Violentissimo temporale nel tardo pomeriggio del 15 luglio. Come anche nella vicina provincia di Reggio Emilia il meteo ha colpito con un violento e improvviso temporale che ha colpito la zona della Bassa Modenese provocando danni e problemi alla circolazione. Grazie alle altissime temperature degli ultimi giorni, la cella temporalesca ha potuto trovare l’energia necessaria a scatenarsi sul territorio: fortissime le raffiche di vento e pioggia battente. Oltre al rapido, quello benvenuto, crollo termico.
Alberi caduti sulla strada (sulla Romana Nord, nel caso specifico) disagi e rallentamenti, alberi ad alto fusto sradicati dalla violenza del vento con tronchi e ramificazioni sulle sede stradale, risultata intasata. Molti danni, e una vittima. Un 68enne di Bomporto perito in un incidente avvenuto durante il nubifragio. Diversi i black-out.
E questa è la parte positiva. All’orizzonte un rallentamento della morsa del caldo già da domenica 19, della prossima possibile non ci sono notizie. Al momento.
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(16 luglio 2026)
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