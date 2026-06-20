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Modena. Quattro ordinanze “estive” per l’equilibrio tra notte di svago e notte di riposo

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Dal 19 giugno al 13 settembre chiusura alle 20 dei negozi di vicinato, controllo delle emissioni sonore, dalle 20 no alla vendita e somministrazione di bevande in vetro e addetti ai servizi di controllo oltre la mezzanotte in zona Gallucci [.....]

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Modena Pride: vietati vetro, lattine e spray al peperoncino. Vietato anche materiale pirotecnico

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Modena Pride 2026. Modifiche alla circolazione il 20 giugno
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Niente bottiglie di vetro, lattine, petardi o spray al peperoncino nell’area del Modena Pride. In vista della manifestazione in programma sabato 20 giugno, il sindaco Massimo Mezzetti ha firmato un’ordinanza che introduce una serie di divieti per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica durante l’evento, per il quale è prevista una notevole affluenza di persone.
Nello specifico, dalle ore 13 alle ore 24 di sabato 20 giugno, all’interno dell’area dell’ex Macello – compresa tra via 4 Novembre e via Padre Candido – è vietato vendere, somministrare o cedere per asporto bevande in contenitori di vetro o lattine.

Nello stesso arco temporale sarà inoltre vietato introdurre o portare con sé recipienti e contenitori di vetro, lattine, materiale pirotecnico come mortaretti e petardi, nonché strumenti di autodifesa personale atti ad offendere, come gli spray al peperoncino. Per le violazioni relative alla vendita o somministrazione di bevande in contenitori vietati è prevista una sanzione amministrativa da 77 a 462 euro. Per chi introduce o porta con sé vetro, lattine, materiale pirotecnico o strumenti atti ad offendere la sanzione amministrativa va da 50 a 300 euro. In caso di accertamento della violazione è inoltre previsto il sequestro amministrativo cautelare del materiale vietato finalizzato alla confisca.

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(20 giugno 2026)

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