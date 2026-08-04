Caldo, a Modena prosegue l’allerta arancione per temperature estreme

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Nuova allerta arancione per temperature estreme. Prevista nelle zone di pianura e della prima collina, anche per mercoledì 5 agosto, la persistenza di temperature massime elevate (intorno a 38°C o localmente superiori) con diffuse condizioni di disagio bioclimatico. A dirlo è il nuovo bollettino diramato dalla Regione Emilia-Romagna che prevede, per il pomeriggio di domani, anche la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, con possibili effetti associati occasionali.

Lo scrive un comunicato stampa del Comune di Modena che cita il sito di Arpae, parlando della nuova ondata di calore che in questi giorni sta interessando il nostro territorio – la quarta dall’inizio dell’estate – è determinata dall’espansione verso il Mediterraneo di un promontorio di alta pressione subtropicale, associato a un’avvezione di aria molto calda. L’aumento termico interessa anche le ore notturne: l’accumulo di calore impedisce infatti un significativo raffrescamento, con temperature minime che non scendono sotto i 24-25 °C, in particolare nelle aree urbane.

Le elaborazioni modellistiche a medio termine indicano, per la settimana in corso, temperature medie superiori di circa 5 °C rispetto ai valori climatologici. Nelle prossime settimane si prospetta, invece, una possibile attenuazione dell’anomalia, pur con temperature che potrebbero mantenersi ancora superiori alla norma. La tendenza a questa distanza temporale presenta tuttavia margini di incertezza e sarà aggiornata con le prossime elaborazioni. La principale conseguenza dell’ondata di calore sarà la presenza di condizioni diffuse di disagio bioclimatico, favorite sia dalle elevate temperature diurne sia dalla scarsa attenuazione del caldo durante la notte.

Per questo si raccomandano alcune semplici norme di comportamento ai residenti, in particolare ai più fragili quali anziani, bambini e malati cronici, per ridurre gli effetti del caldo: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane, tenere il climatizzatore a 25-27 gradi ricordando che utilizzare la funzione deumidificatore abbassa la temperatura percepita, ma anche utilizzare ventilatori o pale a soffitto, controllando però che siano puliti. E, ancora, bere molta acqua fresca (mai gelata), consumare pasti leggeri mangiare molta frutta, evitare bevande alcoliche e caffeina, non assumere cibi troppo caldi o troppo freddi. Inumidire polsi e fronte con acqua fresca, fare bagni con acqua tiepida, indossare vestiti larghi, leggeri e comodi in fibre naturali e di colore chiaro, evitare i sintetici, usare cappelli, occhiali e ventagli per proteggere occhi e capo.

Si ricorda, inoltre, che l’Amministrazione ha da tempo attivato “Estate Sicura 2026”, il piano di interventi dedicato alle persone anziane per affrontare in maggiore sicurezza e serenità i mesi estivi in città. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il settore Politiche sociali del Comune di Modena e il Dipartimento cure primarie dell’Ausl, insieme ad associazioni e realtà del volontariato del territorio.

Tra le principali azioni previste da “Estate Sicura 2026” c’è l’attivazione del numero verde 800493797, operativo fino al 15 settembre. Il servizio offre ascolto e supporto agli anziani che durante l’estate possono trovarsi in condizioni di isolamento o difficoltà psicologica, facilitando inoltre il contatto con i servizi sociali e sanitari territoriali. Attraverso il numero verde è possibile attivare interventi urgenti e ricevere informazioni utili, come gli orari dei servizi comunali e sociosanitari o le farmacie aperte. Per le emergenze resta invece necessario contattare immediatamente il 118.

Infine, è a disposizione di tutta la cittadinanza, sul sito del Comune, una mappa che indica tutte le fontanelle pubbliche (97) e le 5 casette dell’acqua, oltre ai parchi. La mappa è consultabile qui.

(4 agosto 2026)

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