Il 23 luglio presidio dei lavoratori Hesperia e Diagnostic Center davanti alla Prefettura

Dopo l’apertura dello stato di agitazione, la Fp Cgil e le Rsa di Hesperia Hospital di Modena e Diagnostic Center di Carpi sono convocate dal Prefetto di Modena domani mattina giovedì 23 luglio alle ore 12. In occasione del tentativo di conciliazione i lavoratori esonerati dal servizio, daranno vita ad un presidio sotto la sede della Prefettura (viale Martiri della Libertà, 34), dalle ore 11.30 sino alle 13.30.
Lo stato di agitazione è stato proclamato nei giorni scorsi dalla Fp Cgil per vedere riconosciuti diritti e professionalità degli oltre 250 lavoratori e lavoratrici delle due strutture sanitarie.
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(22 luglio 2026)
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