Al Teatro Fabbri di Vignola “Il Grande Vuoto”

La Stagione di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola prosegue martedì 16 dicembre alle ore 20.30 con Il grande vuoto, lo spettacolo dell’autrice e regista Fabiana Iacozzilli che firma la drammaturgia insieme a Linda Dalisi.

Con una messa in scena a metà tra teatro e riprese video in diretta, il lavoro affronta l’amore tra una madre malata di Alzheimer e i suoi figli, inquadrando un’ex attrice colpita da una malattia neurodegenerativa a cui resta solo il ricordo di un monologo shakespeariano tratto da Re Lear.

Il grande vuoto è parte della Trilogia del vento, in cui Fabiana Iacozzilli si interroga su tre tappe dell’esistenza umana: l’infanzia e il rapporto con i maestri che ci mostrano o ci impongono delle vie da percorrere (La classe); la maturità, il rapporto con la genitorialità e la cura (Una cosa enorme) e, infine, la vecchiaia in relazione alla memoria (Il grande vuoto). I punti di partenza sono stati da un lato il dato biografico dell’autrice e dall’altro il lavoro di nutrimento della materia artistica, condotto attraverso interviste a donne e uomini pronti a condividere alcuni momenti della propria vita.

Anche Il grande vuoto parte da testimonianze e si ispira anche ai romanzi Una donna di Annie Ernaux, Fratelli di Carmelo Samonà e I cura cari di Marco Annicchiarico, per ritrarre l’ultimo pezzo di strada che una famiglia percorre insieme prima di svanire nel vuoto. Questo dissolversi, è amplificato dal progressivo annientamento delle funzioni cerebrali della madre a cui fa eco lo svuotarsi di esseri umani dalla casa, mentre questa si popola di oggetti, di ricordi che aumentano, pesano e riempiono tutte le stanze.

Ne Il grande vuoto la narrazione teatrale si contamina con il video: grazie alle fotocamere Tapo e i loro filmati ad alta risoluzione con visione notturna fino a trenta piedi, un figlio può continuare a vivere la propria vita ed entrare senza essere visto in quella del genitore. Può guardare la madre giocare al solitario, fissare la televisione spenta, parlare con persone che non esistono, non farsi il bidet, piangere, stare seduta e ferma sul bordo del letto, passare la notte a tirare fuori dai cassetti fotografie pezzi di carta mutande sporche per poi rimetterli dentro.

Teatro Ermanno Fabbri

via Pietro Minghelli 11 – Vignola

martedì 16 dicembre ore 20.30

Il grande vuoto

uno spettacolo di Fabiana Iacozzilli

regia Fabiana Iacozzilli

drammaturgia Linda Dalisi, Fabiana Iacozzilli

dramaturg Linda Dalisi

con Ermanno De Biagi, Francesca Farcomeni, Piero Lanzellotti, Giusi Merli

e con Mona Abokhatwa per la prima volta in scena

durata 1 ora e 30 minuti

(12 dicembre 2025)

