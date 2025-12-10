Pubblicità
Cucina italiana patrimonio Unesco: la dichiarazione del Sindaco Mezzetti

Cucina italiana patrimonio Unesco: la dichiarazione del Sindaco Mezzetti

“Modena, territorio che vanta metà delle 44 Dop e Igp della nostra Regione, non può che festeggiare questo riconoscimento Unesco per la cucina italiana. Oggi si festeggia l’impegno, la fatica, la creatività, l’ingegno, l’operosità, la tradizione e l’innovazione assieme; tutti elementi propri anche di Modena che già l’anno scorso aveva ospitato la presentazione della Guida Michelin.

Questo titolo darà ulteriore slancio a chi lavora nei vari ambiti per valorizzare ancora di più le eccellenze della nostra terra e la straordinaria cultura enogastronomica che lo caratterizza”.

 

 

 

(10 dicembre 2025)

