“Le Strade della Legalità”: al via i primi tre appuntamenti della rassegna dedicata alla cultura della legalità e alla cittadinanza attiva

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
1
Lettura: 1 minuto
L’Unione delle Terre d’Argine presenta i primi tre appuntamenti del percorso “Le Strade della Legalità”, il nuovo progetto educativo e formativo rivolto alle scuole e alla comunità, che coinvolgerà i quattro Comuni dell’Unione. La rassegna si inserisce nella più ampia strategia di promozione della cultura della legalità portata avanti dall’Ente, in continuità con le attività realizzate negli ultimi anni insieme all’Osservatorio per la Legalità, alla Polizia Locale e ai diversi partner istituzionali e culturali.

Il primo appuntamento è per il 10 dicembre, ore 20.45, Sala “La Montagnola”, Via G. Garibaldi, 57 a Campogalliano, con “Baby gang e disagio giovanile”.

La serata sarà dedicata a un approfondimento sul fenomeno delle baby gang e sulle forme di disagio giovanile che interessano anche i territori locali. Dialogheranno con Pierluigi Senatore, Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale dei Minori di Trento, Marco Scarpati, avvocato penalista specializzato in diritti dei minori e Raffaella di Rosa, giornalista de La7 e autrice del libro “Vite minori. Storie vere di ragazzi dietro le sbarre, Mario Paternoster dirigente della Squadra Mobile della Questura di Modena. La sindaca Daniela Tebasti porterà i saluti della città.

La rassegna si inserisce nella continuità di numerosi progetti realizzati dall’Unione negli ultimi anni: dai percorsi scolastici dedicati ai principi della Costituzione, ai progetti teatrali in collaborazione con realtà culturali del territorio, fino alle attività di educazione alla legalità promosse dalla Polizia Locale.

Ad anticipare la rassegna, nella mattinata di giovedì 11 dicembre, in collaborazione con l’Unione Terre d’Argine circa 600 studenti delle scuole superiori di Carpi incontreranno al Cinema Corso il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta e il prof. Antonio Nicaso storico delle organizzazioni criminali, fra i massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo.

Con “Le Strade della Legalità”, l’Unione delle Terre d’Argine conferma l’impegno nel promuovere una comunità consapevole, informata e partecipe, contrastando ogni forma di illegalità e sostenendo una cittadinanza attiva, responsabile e inclusiva.

 

 

 

(7 dicembre 2025)

