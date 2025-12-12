Pubblicità
11.1 C
Modena
11.1 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Modena Capitale del Volontariato 2026: cerimonia a Palermo di passaggio del testimone

Gaiaitalia.com Modena - 0
Il passaggio di testimone al Teatro Massimo. Nella sala del Consiglio comunale premiati una trentina di giovani volontari che si sono distinti per il loro impegno [.....]

Modena celebra la Giornata Mondiale dell’Albero

0

Maltempo, prorogati i termini per registrarsi alla piattaforma “Indica”

0

Modena, “Comune, consorzio, esercenti uniti per la tutela del mercato Albinelli”

0
60 minuti ago
HomeMaranelloA Maranello Serial Singers, coro gospel per il nuoto inclusivo

A Maranello Serial Singers, coro gospel per il nuoto inclusivo

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
1
Lettura: meno di 1 minuto
Articolo precedente
Al Teatro Fabbri di Vignola “Il Grande Vuoto”

Tuffi di luce: a Maranello un concerto di Natale per il nuoto inclusivo. Martedì 16 dicembre alle 20.30 all’Auditorium Enzo Ferrari una serata di beneficenza a sostegno del progetto di nuoto inclusivo e paralimpico. Il Rotary Club L.A. Muratori di Modena, in collaborazione con il Comune di Maranello, ha scelto di dedicare il Concerto di Natale ad un sogno speciale: sostenere presso il Parco dello Sport di Maranello un percorso di nuoto inclusivo per bambini e ragazzi con disabilità.

Un cammino che permetta loro di scoprire forza, autonomia e gioia attraverso lo sport. La serata vedrà l’esibizione del Coro Serial Singers Gospel Choir, diretto dal Maestro Roberto Penta, che ha messo a disposizione del coro la sua esperienza di finissimo arrangiatore e musicista sia sul classico repertorio spiritual e gospel che su brani di estrazione pop o jazz.

Ingresso a pagamento a sostegno del progetto di promozione del nuoto per atleti con disabilità, prevendite sul circuito Vivaticket.

 

 

 

(12 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Al Teatro Fabbri di Vignola “Il Grande Vuoto”
Modena
cielo sereno
11.1 ° C
12.4 °
11.1 °
82 %
1.3kmh
6 %
Ven
11 °
Sab
12 °
Dom
11 °
Lun
9 °
Mar
7 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata