A Maranello Serial Singers, coro gospel per il nuoto inclusivo

Tuffi di luce: a Maranello un concerto di Natale per il nuoto inclusivo. Martedì 16 dicembre alle 20.30 all’Auditorium Enzo Ferrari una serata di beneficenza a sostegno del progetto di nuoto inclusivo e paralimpico. Il Rotary Club L.A. Muratori di Modena, in collaborazione con il Comune di Maranello, ha scelto di dedicare il Concerto di Natale ad un sogno speciale: sostenere presso il Parco dello Sport di Maranello un percorso di nuoto inclusivo per bambini e ragazzi con disabilità.

Un cammino che permetta loro di scoprire forza, autonomia e gioia attraverso lo sport. La serata vedrà l’esibizione del Coro Serial Singers Gospel Choir, diretto dal Maestro Roberto Penta, che ha messo a disposizione del coro la sua esperienza di finissimo arrangiatore e musicista sia sul classico repertorio spiritual e gospel che su brani di estrazione pop o jazz.

Ingresso a pagamento a sostegno del progetto di promozione del nuoto per atleti con disabilità, prevendite sul circuito Vivaticket.

(12 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





