A Vignola, Gherardo Colombo per “Ne Vale la Pena”

Come funziona davvero la giustizia nel nostro Paese? Che cosa significa essere “uguali davanti alla legge”? Chi decide se una norma è giusta, e cosa accade quando le leggi entrano in conflitto con la Costituzione? Avvertendo l’esigenza di fare chiarezza su uno dei temi più discussi e meno conosciuti della nostra vita pubblica e attingendo da una vasta esperienza in prima persona, Gherardo Colombo ci accompagna, con la passione civile che da sempre lo ispira, dentro l’architettura della giustizia italiana. Oltre a mostrare come si tengono in equilibrio poteri, garanzie e diritti, questo libro spiega, con linguaggio semplice ma rigoroso, quali sono le modifiche previste dal disegno di legge sulla magistratura, nonché le sue potenziali ricadute sul nostro modo di amministrare la giustizia e sull’equilibrio democratico. Tenendosi lontano da slogan e tecnicismi, La giustizia italiana in 10 risposte offre a tutti – non solo agli addetti ai lavori – uno strumento per capire e per poter esercitare, anche alle urne, una partecipazione più consapevole.

Gherardo Colombo ha condotto e collaborato da magistrato a inchieste divenute celebri, tra cui la scoperta della Loggia P2 e Mani pulite. Nel 2007 si è dimesso dalla magistratura per dedicarsi a incontri formativi nelle scuole, dialogando negli anni con centinaia di migliaia di ragazzi sui temi della giustizia e del rispetto delle regole. Tra i suoi libri: Il vizio della memoria, Sulle regole, Il perdono responsabile, Lettera a un figlio su Mani pulite, Il legno storto della giustizia (con Gustavo Zagrebelsky), La sola colpa di essere nati (con Liliana Segre), Anticostituzione e La giustizia italiana in 10 risposte.

Ti potrebbe interessare: 25 aprile 2020: anche a Reggio Emilia celebrazioni in streaming Leggi l'articolo →

GHERARDO COLOMBO presenta

“La giustizia italiana in 10 risposte” Garzanti

mercoledì 15 aprile ore 18

Teatro Cantelli

VIGNOLA (MO)

Conduce Pierluigi Senatore

ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Ti potrebbe interessare: Dal 15 ottobre riscaldamenti accesi per un massimo di 13 ore al giorno Leggi l'articolo →

(14 aprile 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







