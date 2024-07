“Notti Ducali” in piazza Roma. Modifiche alla viabilità

La musica e lo spettacolo tornano in piazza Roma lunedì 15 luglio con la seconda edizione di “Notti ducali” che si apre con il concerto a ingresso libero del Devil Quartet del grande trombettista Paolo Fresu. La rassegna prosegue martedì 16 luglio con il teatro civile di Corrado Formigli e Stefano Massini e mercoledì 17 con il concerto di Fiorella Mannoia accompagnata da una band e da un’orchestra sinfonica. Per entrambi gli spettacoli ci sono ancora biglietti disponibili e, dalle 19 della sera dello spettacolo, anche alla biglietteria collocata tra via Farini e largo San Giorgio.

L’ingresso agli spettacoli, che iniziano alle 21, è da via Farini.

Nelle tre serate della rassegna sono previsti divieti di sosta e modifiche alla viabilità nelle vie circostanti piazza Roma. In particolare, dalle 7 di lunedì 15 all’una del mattino di giovedì 18 luglio è previsto un doppio senso di circolazione in via Farini; in via Fonteraso, nel tratto compreso tra largo San Giorgio e via Santa Margherita (via Fonteraso sarà chiusa con transenne all’altezza di largo San Giorgio); via Santa Margherita, nel tratto tra via Fonteraso e corso Accademia con senso unico alternato; via Lovoleti, nel tratto compreso tra via Taglio e piazza Roma (via Lovoleti sarà chiusa con transenne all’altezza di piazza Roma). In piazza Roma dalle 7 di sabato 13 all’una di giovedì 18 luglio è previsto il divieto di transito eccetto i mezzi di soccorso e quelli diretti ai passi carrabili: ai filobus sarà consentito il transito nelle sole giornate del 13 e del 14 luglio.

Nelle stesse date sono previsti anche divieti di sosta. In particolare, in via Tre Febbraio, sul lato ovest dal civico 7 a piazzale San Domenico, è vietata la sosta con rimozione dalle 7 di sabato 13 luglio alle 13 di giovedì 18, per lasciare lo spazio a disposizione dei veicoli dell’organizzazione dell’evento. Dalle 7 di lunedì 15 all’una del mattino di giovedì 18 luglio, divieti di sosta con rimozione sono previsti anche in via Santa Margherita, su entrambi i lati nel tratto compreso tra via Fonteraso e corso Accademia Militare; in via Fonteraso, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra largo San Giorgio e via Santa Margherita; in largo San Giorgio; in via Farini, sull’intera asta stradale da entrambi i lati; in corso Accademia, da corso Canalgrande a piazza Roma.

(13 luglio 2024)

