Alla guida con una falsa patente polacca, denunciato

Era al volante di una Renault Megane quando è stato fermato dalla Polizia locale per dei normali controlli in zona Sacca, all’incrocio tra via Cassiani e via delle Suore a Modena, ha consegnato prontamente la sua patente agli operatori. Peccato che il documento, apparentemente emesso in Polonia, fosse visibilmente contraffatto.

Il controllo si è svolto poco prima della mezzanotte. tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio. Dopo le verifiche, l’uomo, un cittadino italiano di 41 anni, originario del Marocco, è risultato essere titolare anche di un’autentica patente italiana, sospesa dal 2018 per l’azzeramento dei punti in seguito a diverse infrazioni al Codice della strada.

Oltre alla sanzione amministrativa per avere guidato con la patente sospesa, quindi, per lui è scattata anche la denuncia per falsità materiale commessa dal privato, reato che può portare a una pena sino a due anni di reclusione.

(13 luglio 2024)

