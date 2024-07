Manifesti filorussi apparsi in città, il Sindaco Mezzetti: “No alla disinformazione”

“Anche nella nostra città, come sta avvenendo in altri centri dell’Emilia e prima ancora a Verona, sono comparsi grandi manifesti senza dubbio di propaganda filorussa. Rappresentano un tentativo di truffare l’opinione pubblica perché veicolano un messaggio apparentemente pacifista ma che, al contrario, giustifica l’occupazione di alcuni territori ucraini.

Modena non merita questo tipo di iniziative che disinformano e non aiutano nella comprensione di quello che sta accadendo.

La settimana scorsa ho partecipato al presidio indetto dalla comunità ucraina dopo il bombardamento dell’ospedale pediatrico a Kiev. Per gli stessi motivi per cui ero in piazza pochi giorni fa, per sostenere la popolazione ucraina aggredita, se Donetsk chiama io rispondo picche e condanno con fermezza la disinformazione di questa affissione avvenuta nella nostra città”.

(16 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata