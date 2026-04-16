Domenica 19 aprile a Drama Teatro, “Enough” coreografia e regia di Lara Guidetti , e alle 19 “Dialogo d’Arte”

Si conclude domenica 19 aprile, alle ore 18, a Drama Teatro, la rassegna “La corsa di fuochi”, ideata e diretta da Artisti Drama e realizzata con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Fondazione di Modena, con la prima nazionale dello spettacolo di danza ENOUGH, coreografia e regia di Lara Guidetti, con Michele Hu e Gabriel Interlando, una produzione SPACCA/Sanpapié.

Seguirà, alle ore 19, Dialogo d’arte, la conversazione aperta con Franco Brambilla, Lara Guidetti, Carlo Massari e altri ospiti, moderata da Carmelo Zapparrata, per conoscere SPACCA, organismo di produzione per la danza contemporanea, nato dalla fusione tra Sanpapié e C&C Company.

Ti potrebbe interessare: Lotta alla droga a Bologna: cinque spacciatori arrestati Leggi l'articolo →

Enough si ispira al romanzo Narciso e Boccadoro di H. Hesse, non come semplice dualismo tra spirito e carne, ma come enigma dell’identità che si fonde con una relazione di amicizia, amore, affinità elettiva. Narciso, chiuso nella contemplazione, rifugge il mondo perché lo sente troppo rumoroso e vivo per essere abitato senza perdersi. Boccadoro, al contrario, si lascia attraversare dalla vita, dalla bellezza, dalla materia, ama perdutamente ciò che lo consuma. L’uno è per l’altro ciò che manca, che completa e ferisce, non c’è unione possibile.

Un duetto maschile come dispositivo coreografico per interrogare la natura del doppio, intesa come coabitazione impossibile di due spinte interne, la tensione verticale della mente e l’impulso centrifugo del corpo. In scena non due personaggi, ma un solo organismo diviso, che si sdoppia per poter essere visto, analizzato, esploso. Il movimento nasce dalla distanza tra queste forze, si costruisce su slittamenti, attriti, deviazioni, come una danza della separazione necessaria e della vicinanza che brucia perché irrealizzabile.Il lavoro nasce da una domanda centrale: è ancora possibile oggi una scelta assoluta, una forma di dedizione che non sia compromesso né adattamento? Cosa significa scegliere di essere interi, anche al prezzo della perdita, dell’isolamento, della separazione? In questo senso, il duetto diventa anche una partitura esistenziale, dove la distanza tra i due corpi è lo spazio stesso della libertà, e dove ogni tentativo di fusione è una minaccia all’autonomia, ma anche un richiamo struggente al legame.

Sanpapié è un progetto di ricerca artistica transdisciplinare fondato nel 2008 e diretto da Lara Guidetti, coreografa, regista, performer e curatrice di progetti transdisciplinari. La compagnia esplora il corpo nelle sue innumerevoli capacità comunicative, espressive e performative, sperimentando contaminazioni e innovazioni tra la danza e i diversi linguaggi del contemporaneo. Il legame tra drammaturgia e coreografia, tra contenuto e forma, innesca processi creativi che sperimentano la danza nell’incontro con altre discipline, contesti non teatrali e pubblici eterogenei. Con oltre cinquanta opere prodotte, Sanpapié ha portato i suoi spettacoli in Italia, Europa, Cina, Arabia Saudita e Turchia, stabilendo collaborazioni artistiche e culturali che ne hanno arricchito il bagaglio esperienziale e la capacità progettuale. Nel 2025 Sanpapiè si fonde con C&C dance company e Carlo Massari ora co-direttore artistico di SPaCCa. Ti potrebbe interessare: Modena. Dal 21 marzo stop al fumo in alcuni luoghi all’aperto Leggi l'articolo →

Info e prenotazioni

Drama Teatro, viale Buon Pastore 57, Modena – Tel. 059 8722717

Email segreteria@dramateatro.it – Sito www.dramateatro.it/la-corsa-di-fuochi-2026/

Fb @Drama Teatro – Ig @dramateatro

(16 aprile 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







