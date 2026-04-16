Alberi Festival, modifiche alla viabilità

In occasione della manifestazione Alberi Festival cambia la circolazione al Villaggio Artigiano di Modena ovest.

In particolare, sabato 18 aprile, dalle 9 alle 24, e domenica 19 aprile, dalle 9 alle 21, in via Leoni la circolazione sarà a senso unico con direzione verso via Emilio Po (inversa rispetto all’attuale senso di marcia) e verrà vietata la sosta.

In via Nicolò Biondo, dall’incrocio con via Emilio Po, sarà sospesa la circolazione eccetto residenti e diretti ad attività. All’altezza del civico 106, sede del padiglione Progetto artigiano di Alberi Festival, sarà ricavata una piazzetta pedonale con Info point e Punto ristoro del festival e, sul tratto sarà interdetta la circolazione stradale.

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(16 aprile 2026)

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