Circolazione sospesa per lavori all’incrocio tra via Sgarzeria e via Sant’Orsola

Da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio viene sospesa la circolazione stradale in via Sgarzeria all’incrocio con via Sant’Orsola, escluso i residenti e diretti ad attività, per consentire un intervento di manutenzione della rete gas a cura di InRete del gruppo Hera. Su via Sant’Orsola, nel tratto compreso tra via Sgarzeria e via Ganaceto, la circolazione sarà regolata a doppio senso con un limite di velocità di 30 chilometri orari e sarà vietata la sosta, con rimozione.

(7 febbraio 2026)

