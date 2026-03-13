Modifiche alla viabilità cittadina in occasione del Carnevale di Modena Est

Domenica 15 marzo nel Quartiere 2 torna l’appuntamento con “Tutti giù dal carro”, il tradizionale Carnevale di Primavera organizzato dal Comitato cittadini di Modena est, che quest’anno celebra la sua XX edizione.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, con punto di ritrovo in piazza Liberazione da dove, alle 15, partirà la tradizionale Parata dei gruppi mascherati, saranno operate alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, sarà sospesa la circolazione stradale, escluso i veicoli di soccorso, e vietata la sosta, con rimozione, nelle strade interessate dal passaggio del corteo carnevalesco: piazza Liberazione, viale XXII Aprile, viale della Resistenza. Saranno inoltre adottati tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il regolare svolgimento della manifestazione e per la sicurezza della circolazione stradale.

(13 marzo 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata





