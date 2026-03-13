Superenalotto, sfiorato il “6” a Mirandola (MO) ci si “accontenta” di un “5” da 22mila euro

L’Emilia-Romagna sorride con il Superenalotto. Nel concorso di giovedì 12 marzo, riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 22.863,06 euro a Mirandola, in provincia di Modena, presso la Tabacchiera del Viale in via Circonvallazione, 115. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 13 marzo, sale a 133,7 milioni di euro.
(13 marzo 2026)
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