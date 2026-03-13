Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Modifiche alla viabilità cittadina in occasione del Carnevale di Modena Est

Gaiaitalia.com Modena - 0
Domenica 15 marzo sospesa la circolazione e vietata la sosta nelle vie interessate dal percorso: piazza Liberazione, viale XXII Aprile, viale della Resistenza [.....]

Polizia Locale di Modena in Festa: “Al servizio di tutti”

0

A Modena è tempo di Fiera di Sant’Antonio

0

UpskillYOUng, il Comune di Modena investe su giovani e lavoro

0
8 minuti ago
HomeBassa ModeneseSuperenalotto, sfiorato il "6" a Mirandola (MO) ci si "accontenta" di un...

Superenalotto, sfiorato il “6” a Mirandola (MO) ci si “accontenta” di un “5” da 22mila euro

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
3
Lettura: meno di 1 minuto
Articolo precedente
Modifiche alla viabilità cittadina in occasione del Carnevale di Modena Est

L’Emilia-Romagna sorride con il Superenalotto. Nel concorso di giovedì 12 marzo, riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 22.863,06 euro a Mirandola, in provincia di Modena, presso la Tabacchiera del Viale in via Circonvallazione, 115. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 13 marzo, sale a 133,7 milioni di euro.

 

 

(13 marzo 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Modifiche alla viabilità cittadina in occasione del Carnevale di Modena Est
Modena
poche nuvole
9.9 ° C
11.9 °
9.9 °
81 %
2.5kmh
14 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
14 °
Mar
12 °
Mer
8 °

ULTIME NOTIZIE