Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Polizia Locale di Modena in Festa: “Al servizio di tutti”

Gaiaitalia.com Modena - 0
Modena ricorda il patrono San Sebastiano. In occasione della cerimonia, i ringraziamenti di sindaco e assessora Camporota al Corpo [.....]

A Modena è tempo di Fiera di Sant’Antonio

0

UpskillYOUng, il Comune di Modena investe su giovani e lavoro

0

Centinaia di persone a Modena per salutare la fiamma olimpica

0
54 minuti ago
HomeModena ProvinciaProgetto Bosco Ferrari. Il 17 marzo un incontro a Spilamberto

Progetto Bosco Ferrari. Il 17 marzo un incontro a Spilamberto

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
2
Lettura: 1 minuto
Articolo precedente
Polizia Giudiziaria, cinque agenti della Locale in servizio in Procura

Martedì 17 marzo si terrà a Spilamberto (MO) un evento dedicato all’avvio della fase conclusiva del progetto Bosco Ferrari, intervento di rigenerazione ambientale che trasforma l’ex area industriale SIPE – un tempo stabilimento per la produzione di esplosivi – in un nuovo parco urbano di circa 15 ettari aperto alla comunità.
L’iniziativa è promossa da Ferrari in collaborazione con Rete Clima nell’ambito della Campagna nazionale Foresta Italia®, e rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato: dopo la bonifica ambientale e bellica dell’area, prende forma un progetto di forestazione urbana finalizzato a incrementare biodiversità, mitigare l’effetto isola di calore e restituire alla cittadinanza uno spazio verde fruibile. L’inizio è programmato alle ore 10.00,

Nel complesso, il progetto Bosco Ferrari ha previsto la realizzazione di 30 ettari di nuovi boschi nella provincia di Modena, con interventi già avviati anche nei comuni di Maranello, Soliera e Formigine.

All’evento saranno presenti:

  • Massimo Glielmi, Sindaco del Comune di Spilamberto
  • Michele Antoniazzi, Chief Human Resources Officer Ferrari
  • Paolo Viganò, Presidente di Rete Clima
  • Francesco Vecchi, Assessore all’Ambiente del Comune di Spilamberto
  • Arch. Roli, Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Spilamberto
  • Francesca Duzzi, Michela Santagata e Marco Degli Esposti, Ufficio Ambiente del Comune di Spilamberto
  • Pier Paolo Di Carlo, Artificieri del Genio di Padova
  • Irene Priolo, Assessore all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna
  • Anna Maria Manzieri, Responsabile del Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di ARPAE Modena.

 

 

(13 marzo 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Polizia Giudiziaria, cinque agenti della Locale in servizio in Procura
Modena
nubi sparse
7.2 ° C
9.6 °
7.2 °
93 %
0.9kmh
55 %
Ven
15 °
Sab
15 °
Dom
13 °
Lun
15 °
Mar
12 °

ULTIME NOTIZIE