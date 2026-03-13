Progetto Bosco Ferrari. Il 17 marzo un incontro a Spilamberto

Martedì 17 marzo si terrà a Spilamberto (MO) un evento dedicato all’avvio della fase conclusiva del progetto Bosco Ferrari, intervento di rigenerazione ambientale che trasforma l’ex area industriale SIPE – un tempo stabilimento per la produzione di esplosivi – in un nuovo parco urbano di circa 15 ettari aperto alla comunità.

L’iniziativa è promossa da Ferrari in collaborazione con Rete Clima nell’ambito della Campagna nazionale Foresta Italia®, e rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato: dopo la bonifica ambientale e bellica dell’area, prende forma un progetto di forestazione urbana finalizzato a incrementare biodiversità, mitigare l’effetto isola di calore e restituire alla cittadinanza uno spazio verde fruibile. L’inizio è programmato alle ore 10.00,

Nel complesso, il progetto Bosco Ferrari ha previsto la realizzazione di 30 ettari di nuovi boschi nella provincia di Modena, con interventi già avviati anche nei comuni di Maranello, Soliera e Formigine.

All’evento saranno presenti:

Massimo Glielmi, Sindaco del Comune di Spilamberto

Michele Antoniazzi, Chief Human Resources Officer Ferrari

Paolo Viganò, Presidente di Rete Clima

Francesco Vecchi, Assessore all’Ambiente del Comune di Spilamberto

Arch. Roli, Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Spilamberto

Francesca Duzzi, Michela Santagata e Marco Degli Esposti, Ufficio Ambiente del Comune di Spilamberto

Pier Paolo Di Carlo, Artificieri del Genio di Padova

Irene Priolo, Assessore all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna

Anna Maria Manzieri, Responsabile del Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di ARPAE Modena.

(13 marzo 2026)

