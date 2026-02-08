Pubblicità
Polizia Locale di Modena in Festa: "Al servizio di tutti"

HomeAppennino ModeneseFrana in Appennino Modenese blocca la strada provinciale 19

Frana in Appennino Modenese blocca la strada provinciale 19

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
2
Informa una nota stampa della provincia di Modena che sulla strada provinciale 19, in località Casa Azzoni nel comune di Prignano sulla Secchia, nella prima fascia dell’Appennino modenese, si è verificata oggi una frana causata dal distacco di parte del versante di monte della strada, che ha occupato parte della strada.

La circolazione procede a senso unico alternato. E’ atteso un ulteriore sopralluogo tecnico per valutare la gravità dello smottamento.

 

 

(8 febbraio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 


