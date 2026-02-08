Frana in Appennino Modenese blocca la strada provinciale 19

Informa una nota stampa della provincia di Modena che sulla strada provinciale 19, in località Casa Azzoni nel comune di Prignano sulla Secchia, nella prima fascia dell’Appennino modenese, si è verificata oggi una frana causata dal distacco di parte del versante di monte della strada, che ha occupato parte della strada.
La circolazione procede a senso unico alternato. E’ atteso un ulteriore sopralluogo tecnico per valutare la gravità dello smottamento.
