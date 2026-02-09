Pubblicità
HomeEmilia RomagnaGiorno del Ricordo a Maranello, l'11 gennaio una conferenza in biblioteca

Giorno del Ricordo a Maranello, l’11 gennaio una conferenza in biblioteca

Maranello celebra il Giorno del Ricordo, la commemorazione civile nazionale che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Una giornata per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Due le iniziative in programma: martedì 10 febbraio “Il Tricolore per il Giorno del Ricordo” con l’illuminazione della facciata del Municipio con il Tricolore e l’imbandieramento a mezz’asta sul Palazzo Municipale.
Mercoledì 11 febbraio alle 17 Biblioteca Mabic “Spine di confine”, conferenza di Daniel Degli Esposti per ricostruire i fatti avvenuti nell’Alto Adriatico tra la Grande Guerra e il passaggio di Trieste alla Repubblica italiana (1954) e i loro riflessi sul territorio modenese.

La biblioteca, per l’occasione, propone anche una selezione tematica di libri e DVD.

 

 

(9 febbraio 2026)

