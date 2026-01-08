Pubblicità
Eccidio Fonderie Riunite, celebrazioni per il 76° anniversario

A Torre Maina la mostra dei presepi fino all’11 gennaio

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
Presepi in mostra a Torre Maina fino a domenica 11 gennaio. Giunta alla quindicesima edizione, l’esposizione “Presepi in mostra” è allestita nella Chiesa Parrocchiale di Torre Maina, frazione di Maranello. La mostra si compone di molte opere tra Diorami, Presepi e Natività, di veri artisti presepisti, come Ricci e Bruni, nelle quali il racconto della nascita di Gesù è realizzato nei modi e con i materiali più diversi. Viene inoltre riproposto, con nuove scene, il grande presepe scenografico, che occupa tutto lo spazio del coro dietro l’altare maggiore, con statue in terracotta di Caltagirone, sia fisse che in movimento, opera degli scultori Scarlatella e Velardita.

Particolare e unico il presepe allestito nel fonte battesimale realizzato con le statue dello sculture altoatesino Kastlunger, dove la natività si sviluppa tra tradizione e favola. La mostra è aperta nei giorni festivi con orario 10-12.30 e 15.00-18.30 e prefestivi solo il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

 

 

(8 gennaio 2026)

